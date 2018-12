Replica Mediaset Play serie New Amsterdam | Max sviene nell' ultimo episodio del 23 dicembre

Replica Grande Fratello Vip : ultima puntata in streaming su Mediaset Play e in TV su La 5 : Stasera andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, giunto alla terza edizione, in cui verrà proclamato il nome del vincitore. La Replica sarà trasmessa in streaming su Mediaset Play e in chiaro su La 5. Silvia Provvedi, Francesco Monte, Walter Nudo e Andrea Mainardi sono i primi 4 finalisti. A loro si aggiungerà un quinto concorrente, uno tra Benedetta Mazza e Stefano Sala. Nella semifinale della scorsa settimana, Lory Del Santo e ...

La finale del Grande Fratello Vip 3 visibile in Replica su Mediaset Play e La5 : Dopo quasi tre mesi di programmazione il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi e Alfonso Signorini si appresta a salutare tutto il pubblico di Canale 5 con una finale ricca di sorprese e colpi di scena. Stasera infatti sarà decretato il vincitore della terza edizione fra gli ultimi concorrenti rimasti in gara: Andrea Mainardi, Walter Nudo, Francesco Monte, Silvia Provvedi e uno fra Stefano Sala e Benedetta Mazza. Se per caso non avrete modo di ...

GF Vip - la Replica della tredicesima puntata sarà disponibile su Mediaset Play e La5 : Continua senza sosta il cammino del Grande Fratello Vip 3 verso la sua finale che avrà luogo lunedì 10 dicembre 2018. Stasera infatti andrà in onda su Canale 5 la tredicesima diretta serale dello show dove ci sarà una bellissima sorpresa per Andrea Mainardi, l'annuncio dell'eliminato della settimana fra Martina Hamdy, Walter Nudo e Stefano Sala e un importante confronto fra i concorrenti ancora in gara. Se per caso lunedì 26 novembre non avrete ...

Replica L'Isola di Pietro 2 - l'ultima puntata in streaming online su MediasetPlay : Giunge al termine su Canale 5 la seconda stagione della fiction L'Isola di Pietro, con protagonisti Gianni Morandi e Lorella Cuccarini. Stasera 25 novembre in prime time andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa stagione che ha conquistato l'affetto e il gradimento del pubblico Mediaset. Chi non potrà seguire l'ultimo appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5, potrà rivedere la serie in Replica streaming sul portale gratuito ...

Replica Grande Fratello Vip : puntata del 19 novembre su La5 e MediasetPlay : Questa sera, 19 novembre, alle ore 21.20 circa, ritorna su Canale 5 il Grande Fratello Vip con l'undicesima puntata. Siamo ormai alle battute finali, infatti, tra qualche settimana andrà in onda la finale del reality show condotto da Ilary Blasi che, purtroppo, non ha ottenuto gli ascolti sperati, anche se la stessa redazione ha in più circostanze smentito tale notizia, sostenendo che il programma stia ottenendo i risultati sperati. Dove ...

Replica L'isola di Pietro 2 del 18 novembre visibile in streaming su Mediasetplay.it : Questa sera, domenica 18 novembre, su Canale 5 è attesa la messa in onda della quinta e penultima puntata de L'isola di Pietro 2. Ancora una volta, Gianni Morandi è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico grazie a questa fiction coinvolgente. A confermarne il successo sono gli oltre 3,5 milioni di telespettatori. Ormai, questa avventura, sta per volgere al termine e lo farà con un colpo di scena che vedremo il 25 novembre. Chi non riuscirà a ...

Replica L'Isola di Pietro 2 - la 5ª puntata visibile on-line su MediasetPlay : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la fiction L'Isola di Pietro 2 con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini. Stasera 18 novembre verrà trasmessa in prima visione assoluta la quinta e penultima puntata di questa nuova stagione che sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto. La serie, infatti, si sta portando a casa la medaglia d'oro degli ascolti della domenica, battendo quasi sempre il programma Che tempo che fa in onda su Raiuno. ...

Replica Scherzi a parte 2018 - seconda puntata in streaming online su MediasetPlay : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la trasmissione Scherzi a parte 2018 condotto da Paolo Bonolis. Il conduttore ha deciso di rilanciare uno degli show classici della televisione commerciale. Anche questa settimana sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione che sono caduti (loro malgrado) nella trappola degli Scherzi architettati dagli autori dello show. Per chi non avrà la possibilità di ...

Mediaset - Confalonieri contro la Rai : «Svende gli spot perché ha il canone». L’AD Salini Replica : Fedele Confalonieri Fedele Confalonieri punta il dito contro la Rai e chiede l’intervento dell’arbitro. Nell’ambito di un convegno promosso dall’Agcom al Senato, ieri il Presidente Mediaset ha accusato il servizio pubblico di fare dumping, cioè di vendere gli spazi pubblicitari a prezzi molto più bassi di quelli di mercato. Il tutto grazie alla riserva garantita dal canone. Alla denuncia del top manager è seguita la ...

Replica Grande Fratello Vip - ottava puntata online su MediasetPlay e in televisione : Prosegue l'appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip 3: stasera andra' in onda l'ottava puntata di questa nuova edizione del reality show Mediaset condotto dalla bellissima Ilary Blasi. Una puntata che anche questa volta sara' ricca di colpi di scena e che potra' essere rivista in Replica streaming sul portale gratuito Mediaset [VIDEO], ma anche in televisione su La5. Dove rivedere l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 3: in tv ...

Replica Grande Fratello Vip quarta puntata in streaming su MediasetPlay e La5 : Prosegue l'appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip 3: stasera in prime time su Canale 5 andra' in onda la quarta puntata di questa nuova edizione che continua a faticare molto dal punto di vista degli ascolti. Il reality show, infatti, non sta ottenendo risultati positivi come negli anni scorsi e la media si è appiattita sulla soglia dei 3.2 milioni di spettatori a settimana. Vi ricordiamo che la quarta puntata di stasera del ...

Replica Grande Fratello Vip quarta puntata in streaming su MediasetPlay e La5 : Prosegue l'appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip 3: stasera in prime time su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di questa nuova edizione che continua a faticare molto dal punto di vista degli ascolti. Il reality show, infatti, non sta ottenendo risultati positivi come negli anni scorsi e la media si è appiattita sulla soglia dei 3.2 milioni di spettatori a settimana. Vi ricordiamo che la quarta puntata di stasera del ...

Replica Victoria 2 - la quarta e ultima puntata in streaming su MediasetPlay : Giunge al termine la seconda stagione della fiction Victoria in onda di domenica sera su Canale 5. Stasera 14 ottobre, in prime time alle ore 21.30 andra' in onda la quarta e ultima puntata della serie che in queste settimane non ha ottenuto risultati d'ascolto molto positivi in prime time. Il pubblico da casa, però, potra' rivedere la fiction in Replica direttamente da tablet o cellulare, grazie all'applicazione free MediasetPlay [VIDEO]. Dove ...

Replica Solo 2 - seconda puntata visibile in streaming online su MediasetPlay : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la fiction Solo 2 con protagonista Marco Bocci nei panni dell'agente sotto copertura. Questa sera verra' trasmessa la seconda puntata in prima visione assoluta che potra' essere rivista in Replica streaming online da tablet oppure da telefono cellulare sul sito gratuito MediasetPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione free. [VIDEO] Non si esclude che il secondo episodio possa andare in ...