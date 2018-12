Regina Elisabetta | la ricetta dei biscotti di Natale

La ricetta dei biscotti allo zenzero della Regina Elisabetta : Buckingham Palace si prepara come ogni anno a festeggiare il Natale in grande stile. E così le sue cucine, da cui ogni giorno escono le prelibatezze che accarezzano i palati della famiglia reale inglese, sono pronte a sfornare quello che a quanto pare sarebbe il dolce natalizio preferito di Sua Altezza la Regina Elisabetta in Persona: no, nessuna torta complicata, niente abusi di crema o trionfi di cioccolato, bensì i semplicissimi, ...

Cominciano le vacanze della Regina Elisabetta (che prende un treno di linea) : La regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via ...

La Regina Elisabetta cerca personale : dal cameriere al custode anche a tempo indeterminato : La regina Elisabetta ha intenzione di assumere nuovi dipendenti a Buckingham Palace. Le posizioni aperte sarebbero diverse e daranno la possibilità a chi lo volesse di lavorare al servizio di Sua Maestà. Gli stipendi offerti saranno ottimi, soprattutto per alcune tipologie di lavoro. Entrando nel dettaglio, la regina sta cercando stallieri, assistenti di cucina generale, addetti alle pulizie, capo squadra dei servizi estivi per i visitatori, ...

La Regina Elisabetta cerca personale e gli stipendi sono da capogiro. Ecco come candidarsi : AAA personale per Buckingham Palace cercasi. La regina Elisabetta pare stia per assumere nuovi dipendenti e le posizioni aperte sarebbero diverse. Alcune supportate da ottimi stipendi. Un sogno per...

La Regina Elisabetta si sta preparando ad abdicare : ecco in che modo : I protocolli per quell'occasione sono svariati, ma nel frattempo lei stessa organizza il lavoro di figli e nipoti per il futuro La Regina Elisabetta è - a mani basse - la monarca più famosa al mondo. ...

Regina Elisabetta - tutte le regole per i regali di Natale : Il Natale si avvicina e con esso lo scambio dei regali, un momento che coinvolge grandi e piccini di tutto il mondo. Da quest’aria natalizia viene coinvolta anche la famiglia reale inglese ma come da protocollo hanno alcune regole fissate dalla casa reale. La festa, come da tradizione, verrà trascorsa a Sandringham con tutta la famiglia e deve essere sempre tutto perfetto. Per quanto riguarda i regali tra parenti, la royal family fa ...

La Regina Elisabetta e i regali di Natale : ecco i doni per royal family e staff : La regina Elisabetta e i regali di Natale ai membri della royal family e i dipendenti. È tempo di doni anche a Buckingham Palace e per Sua Maestà la lista è lunga. Marito, figli e nipoti , a cui dallo ...

Meghan - che si occuperà di una delle charity della Regina Elisabetta : Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e ...

Kate - Meghan e il rapporto diverso con la Regina Elisabetta : Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e ...

La Regina Elisabetta furiosa con Meghan : lo smalto nero è il suo ennesimo strappo al protocollo : Ai British Fashion Awards a Londra Meghan Markle si è presentata con un look “anti-royal” e poggiando le mani sul pancione ha mostrato lo smalto nero sulle unghie, in contrasto con le regole, in questo caso non scritte, della famiglia reale. I colori accesi sulle mani sarebbero di cattivo gusto, la Regina Elisabetta gradirebbe l’utilizzo di uno smalto neutro. Non a caso anche Kate Middleton, una volta diventata la moglie del ...

Meghan Markle - nuovo sgarbo alla Regina Elisabetta : «Ha infranto ancora il protocollo reale» : Meghan Markle e il nuovo presunto sgarbo alla regina Elisabetta. La duchessa di Sussex non ci vorrebbe proprio stare alle rigide regole di corte. E così, dopo gli ultimi rumor riportati da Leggo (il fuggi-fuggi del personale, le presunte liti con Kate Middleton e il trasferimento da Kensington Palace), ecco l’ultima news. In occasione dei British Fashion Awards, che si sono svolti a Londra, Meghan avrebbe infranto di nuovo il protocollo ...

Meghan Markle fa infuriare la Regina Elisabetta per lo smalto nero : Per Meghan Markle è un periodaccio: sono all'ordine del giorno ormai le notizie riguardanti il fuggi fuggi generale dell'entourage che segue la duchessa di Sussex per il suo caratterino e i dissapori con la cognata, Kate Middleton, moglie del principe William.La sposa del principe Harry sarebbe riuscita a far scappare via in questi giorni addirittura Samantha Cohen, da poco al servizio della Markle e da ben 17 al fianco della regina ...

Meghan Markle - nuovo sgarbo alla Regina Elisabetta : «Ha infranto ancora il protocollo reale» : Meghan Markle e il nuovo presunto sgarbo alla regina Elisabetta. La duchessa di Sussex non ci vorrebbe proprio stare alle rigide regole di corte. E così, dopo gli ultimi rumor riportati da...

Meghan Markle - nuovo sgarbo alla Regina Elisabetta : «Ha infranto di nuovo il protocollo reale» : Meghan Markle e il nuovo presunto sgarbo alla regina Elisabetta. La duchessa di Sussex non ci vorrebbe proprio stare alle rigide regole di corte. E così, dopo gli ultimi rumor riportati da...