Reggina | è il momento di rinascere | adesso la piazza ha bisogno di risposte

calcioweb.eu

: Reggina - Presidente, è il momento di parlare alla gente. Si ricordi che è stato un capopopolo - infoitinterno : Reggina - Presidente, è il momento di parlare alla gente. Si ricordi che è stato un capopopolo - citynowit : Dopo i tre giorni di fuoco, i tifosi vogliono sapere quale sarà il futuro di società e quindi squadra:… - citynowit : Il vicepresidente dell'AIC analizza l'attuale momento di difficoltà delle società, segnala l'atipicità di quella am… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Lasta attraversando uno dei peggiori momenti della sua storia, il club amaranto è impegnato nel campionato di Serie C e dovrà disputare una seconda parte di stagione importante per evitare la retrocessione considerando la pesante penalizzazione che dovrà affrontare per la questione fideiussione e per i mancati stipendi. La squadra aveva annunciato lo sciopero in vista della partita contro la Vibonese, poi la svolta societaria ha riportato tutto alla normalità con gli amaranto obbligati a conquistare un risultato positivo. Ma la notizia più importante è rappresentata dalla svolta societaria, si chiude sicuramente la pagina peggiore della storia amaranto, il post-Foti ha portato solo grandi delusioni. Maè ildi, lahadie di tornare ad essere protagonista nel calcio che conta. Ufficiale il passaggio di proprietà, il nuovo ...