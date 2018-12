Real Madrid | il figlio di Lucas Vazquez riposa con la coppa del Mondiale per Club

Real Madrid - Icardi è il sogno dei blancos : scambio con Modric? : Real Madrid Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla […] L'articolo Real Madrid, Icardi è il ...

Il Real Madrid ha vinto il Mondiale per club per la terza volta consecutiva : Il Real Madrid ha vinto per la terza volta consecutiva il Mondiale per club, dopo aver vinto per 4-1 la finale contro l’Al-Ain, una squadra degli Emirati Arabi Uniti che in semifinale aveva battuto gli argentini del River Plate. Per

Le notizie del giorno – Il Real Madrid vince il Mondiale per club : Le notizie del giorno – Si è giocata la finale valida per il Mondiale per club, dominio da parte del Real Madrid che ha avuto la meglio dell’Al-Ain, partita mai in discussione con la squadra di Solari che ha dominato in lungo ed in largo. Il Real Madrid ha vinto con il punteggio per 4-1 Al-Ain, successo per la terza volta consecutiva nel Mondiale per club, partita che si è disputa nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Le reti ...

Mondiale per club - è ancora Real Madrid 4-1 all Al Ain - è il settimo trionfo : In tutto, le merengues sono salite sul tetto del mondo ben sette volte, 3 le Coppe Intercontinentali vinte, prima del poker degli ultimi anni con la formula diversa,. 'Questi giocatori se lo meritano,...

Mondiale per Club - terzo trionfo consecutivo del Real Madrid : TORINO - C'è un Real Madrid in grossa difficoltà in campionato, ma ce n'è un altro che, quando le partite contano, porta sempre a casa il risultato. Iniziata con la sorprendente sconfitta in ...

Mondiale per club - vince il Real Madrid : dominio contro l’Al-Ain [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Mondiale per Club - Real Madrid-Al Ain 4-1 : terzo trionfo di fila e record per i Blancos : Un Real Madrid famelico si porta a casa il terzo titolo Mondiale consecutivo, il quarto in bacheca, stabilendo un nuovo primato. Generosa la prova dell'Al Ain, riuscito a tenere testa ai Blancos per ...

Real Madrid Campione del Mondo! Niente favola per l’Al Ain : per i Blancos è il 3° Mondiale per Club consecutivo : Il Real Madrid mette in bacheca il suo terzo Mondiale per Club consecutivo: nella finalissima di Abu Dhabi i Blancos superano per 4-1 la sorpresa Al Ain Lo Zayed Sports City Stadium, con sede ad Abu Dhabi, è il teatro che vede il Real Madrid confermarsi, ancora una volta Campione del Mondo. Il Club spagnolo alza al cielo il suo terzo Mondiale per Club consecutivo, il quarto della sua storia, grazie al successo per 3-0 maturato nella ...

Real Madrid - Al Ain battuto : 4-1 in finale - Blancos sul tetto del mondo : Il Real Madrid non tradisce le attese, archivia la pratica Al Ain e si laurea campione del mondo per la settima volta. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Kashima Antlers-Real Madrid 1-3, gli highlights ...

VIDEO Real Madrid-Al-Ain 4-1 Highlights : gol e sintesi. Poker dei Blancos e trionfo ad Abu Dhabi : Tutto secondo pronostico. Il Real Madrid di Santiago Solari si impone 4-1 contro i padroni di casa dell’Al-Ain allo Zayed Sports Stadium di Abu Dhabi nella Finale del Mondiale 2018 per club. I gol di Modric, Llorente, Ramos e l’autorete di Nader hanno deciso la sfida, dominata in lungo e in largo dai Blancos e il gol di Shiotani negli ultimi scampoli di partita è buona solo per le statistiche. Grazie a questo successo i Blancos ...

Calcio - Mondiale per Club 2018 : il Real Madrid schianta 4-1 l’Al-Ain e centra il terzo trionfo consecutivo : Si conclude con un ennesimo trionfo il 2018 del Real Madrid. Le Merengues, infatti, si aggiudicano anche il Mondiale per Club vincendo con il punteggio di 4-1 la finale contro l’Al-Ain che si è disputata allo stadio Sheikh Zyed di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. La partita, sostanzialmente, non c’è mai stata. Gli spagnoli, infatti, sono andati in vantaggio in avvio di incontro e, con il passare dei minuti hanno letteralmente ...

Real Madrid Campione del Mondo! Nente favola per l’Al Ain : per i Blancos è il 3° Mondiale per Club consecutivo : Il Real Madrid mette in bacheca il suo terzo Mondiale per Club consecutivo: nella finalissima di Abu Dhabi i Blancos superano per 4-1 la sorpresa Al Ain Lo Zayed Sports City Stadium, con sede ad Abu Dhabi, è il teatro che vede il Real Madrid confermarsi, ancora una volta Campione del Mondo. Il Club spagnolo alza al cielo il suo terzo Mondiale per Club consecutivo, il quarto della sua storia, grazie al successo per 3-0 maturato nella ...

Calciomercato Juventus - l'agente di Dybala lo avrebbe proposto al Real Madrid : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, giocatore molto chiacchierato in questo momento della stagione. Il fuoriclasse argentino, infatti, non si sta sicuramente esprimendo sui suoi standard e sta risentendo dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. L'ombra del campione portoghese sta oscurando la stella di Dybala. L'anno scorso l'attaccante argentino era il ...

Real Madrid Al Ain LIVE - le formazioni ufficiali e il risultato in DIRETTA : formazioni ufficiali Real Madrid , 4-3-3, : Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; M. Llorente, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Vazquez. Al Ain , 4-3-3, : Khalid Eisa; Ahmad, Ismail Ahmed, Fayez, ...