Quinta vittoria per la Passalacqua Ragusa

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della Quinta giornata di Serie A1 : Roberta Bianconi trascina Catania alla vittoria nel big match : La quinta giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile ha dato il verdetto tanto atteso: il primo scontro stagionale tra Padova e Catania va alle etnee, capaci di imporsi in trasferta per 7-8. Vincono le inseguitrici, Roma e Rapallo, sempre terze a braccetto, mentre in quinta piazza salgono Bogliasco e Florentia. Andiamo a scoprire le migliori italiane della tornata: Roberta Bianconi (Catania): una tripletta nel momento più importante ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Darussafaka 98-92. Quinta vittoria per l'AX : Darussafaka-Olimpia Milano, la cronaca Milano comincia concentrata in difesa e cinica in attacco. L'ex Bertans segna due triple con i primi palloni toccati, James scappa da tutte le parti ai piccoli ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino a Le Mans per la Quinta vittoria - test importante per la Virtus Bologna contro Strasburgo : Sarà sfida Francia-Italia nella sesta giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Avellino vola a Le Mans alla ricerca del quinto successo e di un ulteriore passo avanti in ottica qualificazione. La Virtus Bologna attende al PalaDozza il SIG Strasbourg nello scontro diretto tra prima e seconda del gruppo D. La formazione irpina, reduce dall’ottimo successo a Varese in campionato, è seconda nel gruppo A alle ...