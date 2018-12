Quella dei 100 anni | le stelle di Roma | la J | le 10 maglie più belle della Juve

SALUTE?/ Dimissioni per tutti : l'unica "scienza" della Grillo è Quella delle poltrone - e dei sospetti - : Uno spoil system autoreferenziale ha fatto saltare diverse poltrone. Ora però sarebbe il caso di recuperare un rapporto virtuoso con il mondo della ricerca

Luca Marin – Da Quella volta in cui rischiò la vita all’amore con Federica Pellegrini : “la vedevo come madre dei miei figli” : Luca Marin si confessa in un’intervista nella quale torna a parlare della storia d’amore con Federica Pellegrini: il racconto dell’ex nuotatore Luca Marin, ex nuotatore della Nazionale italiana, si confessa al programma tv ‘Rivelo’, condotto da Lorella Boccia. Durante l’intervista lo sportivo è tornato a parlare della sua precedente relazione con Federica Pellegrini e della volta in cui rischiò di ...

U&D - Quella foto di Damante al Colosseo e l'appello dei fan : 'Corri a riprendere Giulia' : Per i fan del trono classico di Uomini e Donne, e in particolare per tutti i grandi sostenitori dei 'Damellis,' è impensabile non correlare la bellissima capitale d'Italia a Giulia De Lellis e Andrea Damante. Come è noto a gran parte dei telespettatori l'ex coppia del people show di Maria De Filippi ha realizzato la prima esterna in giro per le strade di Roma. E' per la stessa ragione che questo pomeriggio i fan dell'ormai ex coppia hanno ...

NBA – Kemba Walker spegne i sogni dei Knicks : “non riesco a immaginarmi con Quella maglia - non tornerò a casa” : Kemba Walker spezza i sogni dei New York Knicks: il playmaker degli Hornets, nativo del Bronx, spiega di non voler tornare a casa nella prossima stagione Nel corso della prossima free agency, i New York Knicks sono attesi ad un ruolo da protagonisti sul mercato. La franchigia newyorkese potrà aggiungere un top player al proprio roster, formando una coppia interessante con Porzingis per, insieme agli altri giovani, puntare ad un piazzamento ...

Quella sinistra francese che sta al fianco dei gilets jaunes : Paralizzare l'economia, quindi, e non solo dal punto di vista della circolazione delle merci come i gilets fanno già in molte località francesi, ma a partire dai luoghi di lavoro. 'È 40 anni che la ...

La scissione più importante è Quella tra Renzi e il partito dei sindaci : Roma. I sindaci sono sempre stati l'architrave del Renzismo, fin da quando Matteo Renzi nel 2010 aveva deciso di lanciare l'assalto al cielo nell'unico modo possibile per chi vuole arrivare a Roma non ...

Perché Quella dei "gilet gialli" è una vittoria totale (che nessuno si aspettava) : Macron (la cui popolarità è in picchiata) ha deciso: gli aumenti delle tasse sui carburanti sono "annullati". Non solo una...

Domenica Live - Giulia Provvedi risponde a Deianira Marzano : “Quella sera Gollini non era in discoteca” : Giulia Provvedi, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live e racconta il suoi giorni fuori dalla casa del reality di Canale 5. Circa il gossip che l’ha riguardata, alimentato da Deianira Marzano, che aveva sostenuto di aver visto il fidanzato di Giulia Provvedi, il calciatore Pierluigi Gollini, alla discoteca Hollywood di Milano, mentre in un privè si intratteneva con una ragazza, ...

Siete dei maratoneti? Vi aspetta Quella artica da completare in 5 ore - altrimenti si resta bloccati nel polo : Maratoneti di tutto il mondo la prossima sfida è la Race the Jet Marathon, ma attenzione: se non la finite in tempo il jet di ritorno parte senza di voi. La maratona di lusso, la cui quota d'ingresso è di 24mila dollari, vedrà i concorrenti dirigersi nell'Antartico da Città del Capo, in Sud Africa e gli atleti avranno 5 ore per completare il percorso. Il limite di tempo, dicono gli organizzatori di White Desert ...

Deianira Marzano rilancia : "Quella sera Gollini andò via con una bruna e c'erano anche altri vip" : In un videomessaggio inviato a Pomeriggio Cinque la blogger non solo ha confermato la sua versione, ma ha anche aggiunto...

Danila Satragno - la vocal coach dei big : «Quella volta che ho fatto tornare la voce a Jovanotti» : Arrivare al cuore e alla mente dell'ascoltatore è un affare da cantanti, ma nessuno dovrebbe sottovalutare il potere delle proprie corde vocali. Ne ha fatto una missione di vita Danila Satragno , ...

Quella lista dei sindaci che sostengono Minniti tra ripetizioni e smentite : Un elenco forse non troppo attendibile. La candidatura ufficiale di Marco Minniti alla segreteria del Pd è arrivata dopo una lunga riflessione e in seguito all'appello di 551 sindaci di tutta Italia, che hanno chiesto all'ex ministro dell'Interno di scendere in campo riconoscendo in lui "una guida forte e autorevole" in grado di dare vita a "un'opposizione netta e per un'alternativa riformista e di popolo". A ben guardare, però, in quell'elenco ...