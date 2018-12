Quel Natale del 1968 quando l’uomo sfiorò la Luna per la prima volta

Sgarbi : "Mai festeggiato Natale. Il mio compleanno è a maggio : il 25 dicembre è Quello di un altro" : Vittorio Sgarbi senza freni durante l'intervista radiofonica rilasciata a Rai Radio2, durante la trasmissione "I Lunatici" condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. In particolare, Sgarbi ha raccontato il suo rapporto con il Natale.Io e il Natale? Sono nato l'8 maggio del '52, quindi non mi riguarda. Il 25 dicembre è nato un altro, io non festeggio il 25 dicembre, che Gesù sia una figura simbolica non è un buon motivo ...

Il TeneRondo - il Giappone e Quel Natale trash dove 'facciamo tutti un po' più schifo'. Marco Rondoni a Prisma : Cinque mesi all'anno in Giappone e i rimanenti ad Arezzo. La vita di Marco Rondoni è un po' quella di un nomade sempre in giro da un angolo all'altro del mondo. Nato il 24 maggio del 1976 dopo aver frequentato la scuola alberghiera ha frequentato per qualche mese l'universata 'ma mi sono reso conto che non era pane per i miei denti'. Personaggio della ...

Juve-Inter - il derby continua anche a Natale : la letterina di ‘Icardi 9’ e Quel desiderio sui bianconeri : A Roma un curioso bigliettino attaccato all’albero della Stazione Termini: il desiderio di ‘Icardi 9’ diventa virale A Natale, solitamente, si è tutti più buoni. Tanti i desideri che si esprimono nel clima magico delle festività natalizie e tanti altri i sogni che si chiedono di realizzare a Babbo Natale. In giro per il mondo infiniti sono gli alberi di Natale addobbati e, nelle città più importanti, sono anche ...

Quel Natale a Sassari : La cultura è un elemento catalizzante e per cultura intendiamo non solo spettacoli ma anche conferenze, presentazioni di libri, dibattiti. Sono queste le attività che vorremmo promuovere coinvolgendo ...

Natale - la gioia di regalare dura più a lungo di Quella di ricevere : Vedere il sorriso sul volto di una persona mentre scarta un pacchetto, gli occhi che brillano per il pensiero che gli è stato dedicato. In vista del Natale la scienza conferma quello che in realtà molti già sospettavano: la gioia di donare è maggiore di quella di ricevere, dura più a lungo. Una ricerca della University of Chicago Booth School of Business e ...

Babbo Natale - perdona Quel prete che ti ha rinnegato. Non sapeva Quel che faceva : “Babbo Natale non esiste”, predicò il prete in provincia di Cagliari nel suo sermone domenicale, di fronte a famiglie con bambini seduti nelle prime file. E a quel suo segnale, si scatenò l’inferno: pianti di bambini depredati dell’illusione più dolce, madri colte impreparate e catechiste chiamate a fare straordinari per sedare i più piccoli. In pochi attimi, i fedeli si sono visti costretti a contraddire uno dei cardini della vita ...

LA CENA DI NATALE - RAI 1/ Streaming video del seQuel del film "Io che amo solo te" - oggi - 19 dicembre 2018 - : La CENA di NATALE, la trama e il cast del film in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 19 dicembre 2018 con Riccardo Scamarcio.

Città cinese vieta il Natale : niente Santa Claus - alberi o decorazioni in Quella che appare come una vera e propria repressione religiosa : Mentre il resto del mondo si sta preparando al Natale, agli abitanti di una Città cinese è stato riferito che quest’anno le festività sono vietate dal governo. Non sarà permessa alcuna immagine di Babbo Natale per le strade e i negozi locali non potranno vendere decorazioni natalizie o alberi di Natale. Siamo nella Città di Langfang, vicino alla capitale Pechino. L’ordine avvisa i negozi e le aziende locali che non potranno svolgere eventi ...

“Quel posto è mio” - “No - è mio” - rissa e panico alla recita di Natale : scazzottata tra mamme : Momenti di panico alla scuola elementare di Albani Roccella, alla periferia di Gela, in Sicilia. Pare che tutto sia scaturito dalla pretesa di rivendicare la migliore posizione per la ripresa con telefonini e telecamere dei canti di Natale.Continua a leggere

Natale - Coldiretti : “Gli alberi finti inquinano 10 volte Quelli di Quelli veri” : Un albero artificiale di circa 1,90 metri ha un’impronta di carbonio equivalente a circa 40 chili di emissioni di gas serra, che è più di 10 volte quello di un albero vero utilizzato dopo le feste come pellet per combustibile che pero’ se viene riciclato o coltivato in un vaso o in giardino, può avere emissioni trascurabili o addirittura negative. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dello studio pubblicato dal The Guardian.A ...

Quelle funi d'acciaio dell'albero di Natale a Marsala in Piazza Loggia : Arrivano diverse segnalazioni alla redazione di Tp24.it sulla pericolosità delle funi d'acciaio che quest'anno reggono l'albero di Natale realizzato dal Comune di Marsala in Piazza della Repubblica. ...

Occhi al cielo nel weekend : incontro ravvicinato con la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - ecco tutto Quello che c’è da sapere : Nel corso del weekend potremo assistere ad un meraviglioso spettacolo nel cielo notturno grazie ad una Cometa che passerà vicino alla Terra. 46P/Wirtanen è una piccola Cometa che è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad Occhio nudo. “Il 16 dicembre, 46/P sarà a soli 11,5 milioni di chilometri dalla Terra e ...