Blastingnews

: Puglia, sequestrati quintali di pesce scaduto da anni: era destinato ai cenoni - Noemithestar : Puglia, sequestrati quintali di pesce scaduto da anni: era destinato ai cenoni - PugliaReporter : Puglia: oltre 800 kg di fuochi d'artificio sequestrati nel brindisino dalla Finanza - AnsaPuglia : Scoperto arsenale, un arresto a Bari. Sequestrati 3 fucili, 3 pistole e 3 kg di droga #ANSA -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Nelle scorse ore gli uomini della guardia costiera pugliese hanno provveduto a sequestrare undici tonnellate di- soprattutto mitili, ma anche orate e spigole - destinate ai pranzi ed aidelle feste Natale. Diverse partite erano scadute da(alcune addirittura nel 2011), mentre altre sono risultate conservate in maniera non adeguata. I controlli sono stati effettuati nell'ambito dell'operazione nazionale "Confine illegale" - disposta dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari - volta a tutelare i consumatori, valorizzare il pescato Made in Italy e a bloccare i traffici illeciti. L'operazione è iniziata a fine novembre ed è tutt'ora in corso.a base diIn, come in altre regioni del sud Italia, la tradizione vuole che la vigilia di Natale si organizzino, in famiglia,a base di. Così, in questi giorni di festa, ristoranti e ...