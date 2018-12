PSG-Nantes 1-0

PSG - Neymar va in Brasile e salta il Nantes : Tuchel lo scagiona : Il 2018 di Neymar è già finito: nessun infortunio, solo un anticipo della vacanza con la famiglia al sole di Rio e del Brasile . Il brasiliano, reduce da un problema muscolare, è volato in patria e ...

Probabili formazioni PSG-Nantes - Ligue 1 22-12-2018 : Probabili formazioni Psg-Nantes 22 dicembre: si gioca per la 19 esima giornata della Ligue 1.Reduce dal passaggio del turno in Coppa di Lega contro il modesto Orleans (2-1 in trasferta), e da un sorteggio di Champions che lo vedrà accoppiato al Manchester United agli ottavi di finale, il PSG di Tuchel si rituffa sul campionato con l’obiettivo di tornare ad una vittoria che, manca da 2 giornate. I padroni di casa, che guidano la classifica ...