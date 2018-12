Prima domenica senza SWAT | quando andranno in onda gli ultimi episodi su Rai2?

Tiki Taka passa alla domenica e 'taglia' Pressing (AntePrima Blogo) : TikiTaka tornerà, ma non occuperà più la seconda serata del lunedì di Italia1. La decisione è presa e si aspetta solo l’ufficialità di una rivoluzione che riguarderà anche i ‘cugini’ di Pressing, programma condotto sempre da Pierluigi Pardo.Le due trasmissioni sportive verranno infatti accorpate, mantenendo ognuna il proprio marchio. Una staffetta forzata che andrà in scena la domenica, con l’approfondimento che fu di Raimondo Vianello ...

“La Prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre ...

Domenica in - Mara Venier e quell'attacco di panico Prima della diretta : cosa le fece Frizzi dietro le quinte : A Domenica in è il ricordo di Fabrizio Frizzi a mettere a dura prova la conduttrice Mara Venier e Flavio Insinna, ospite in studio per ripercorrere i momenti più difficili dopo aver preso il timone de ...

Allerta Meteo - arriva la Prima grande nevicata dell’Inverno : bufere di neve su mezz’Italia tra Domenica sera e Lunedì [MAPPE] : 1/17 ...

Domenica in : Ecco gli ospiti del 16 dicembre (AntePrima Blogo) : Domenica torna in onda l'appuntamento del pomeriggio del giorno di festa di Rai1 con Mara Venier che tornerà a dirigere il traffico della prossima puntata di Domenica in, in onda Domenica 16 dicembre a partire dalle ore 14 su Rai1, con un carico davvero notevole di ospiti, situazioni e sorprese.Iniziamo proprio da una sorpresa che farà l'attore piemontese Gabriel Garko, che torna negli studi Frizzi di Roma, alla conduttrice del programma Mara ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci domenica a Che tempo che fa su Rai 1 (AntePrima Blogo) : Dieci concerti live ed un tour imperdibile per i fans di due dei cantanti fra i più amati e famosi della nostra penisola. Stiamo parlando di Laura Pausini e Biagio Antonacci che domenica sera saranno fra gli ospiti del nuovo appuntamento con il varietà più visto della domenica sera Che tempo che fa.Da Fabio Fazio dunque Laura Pausini e Biagio Antonacci canteranno il pezzo scritto da Tony Maiello "Il coraggio di andare" in radio in questi ...

Primarie Pd - polemiche su quelle siciliane in programma domenica : Sarà la commissione regionale per il congresso a stabilire se annullare o celebrare ugualmente le Primarie in Sicilia, programmate per domenica 16 dicembre, alla luce del ritiro di Teresa Piccione e ...

Domenica Live in Prima serata - Barbara D'Urso si sfoga su Twitter : 'Come faccio a fare tutto' : FUNWEEK.IT - Ha sconvolto parecchi spettatori sapere che Domenica Live a partire da gennaio andrà in onda in formato ridotto dalle 17.20 e ciò ha costretto Barbara D'Urso a...

Domenica Live - Barbara D'Urso celebra su Instagram il suo trionfo : 'Andiamo in Prima serata' : La cosa era nell'aria, ma Barbara D'Urso ha voluto lei stessa ufficializzare oggi su Instagram il passaggio di 'Domenica Live' dalla fascia pomeridiana di Canale 5 a quella di prima serata . Lo ha ...

Cristina Parodi - 'La Prima volta' fa sprofondare Raiuno : di quanto crolla dopo Mara Venier e Domenica In : Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.825.000 spettatori pari ad uno share del 17.8%, nella prima parte, e 2.245.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%, nella seconda parte. A seguire, il Tg1 ha ...

“La Prima volta” – Le storie della undicesima puntata di domenica 9 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della undicesima puntata di domenica 9 dicembre ...

Gabriel Garko - Enrico Brignano e Patty Pravo a Domenica in (AntePrima Blogo) : Domenica nuovo appuntamento con il contenitore del pomeriggio festivo di Rai1 condotto e diretto da Mara Venier. Nuovo carico di ospiti per Domenica in che vivrà l'ultimo scontro del 2018 con lo show di Barbara D'Urso Domenica live, in quanto il programma di Canale 5 andrà in ferie per tornare in onda in diretta nel gennaio 2019, prima di spostarsi poi alla Domenica sera.Vediamo dunque chi sono gli ospiti della nuova emissione della ...

«Domenica Live» trasloca (forse) in Prima serata. Funzionerà? : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Domenica Live si veste a sera e, a partire da febbraio, potrebbe lasciare la collocazione del pomeriggio per tentare il salto alla prima serata. La notizia, lanciata dal blog di Davide Maggio, fa subito il giro della Rete portando a svariate ipotesi e congetture. Ma perché un programma tanto forte dovrebbe rischiare di «scontrarsi» con un nuovo pubblico e ...