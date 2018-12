Premier | Tottenham ne fa 6 all' Everton

Premier League - Tottenham senza pietà : Everton steso 6-2 : Everton-Tottenham 2-6 21' Walcott, E,, 27' e 61' Son, T,, 35' Alli, T,, 48' Eriksen, T,, 51' Sigurdsson, E,, 74' Kane, T, Everton, 4-2-3-1,: Pickford; Coleman, Keane, Zouma, Digne; Davies, Gomes; ...

Premier League - Everton-Tottenham 2-6 : doppiette di Son e Kane : A Goodison Park il Tottenham dà spettacolo, strapazza l'Everton e festeggia il Natale al terzo posto in Premier, a -6 dal Liverpool di Klopp. Al momentaneo 1-0 dell'Everton firmato da Theo Walcott ...

Premier - banana contro Aubameyang : daspo di 4 anni a tifoso del Tottenham : Arsenal-Tottenham dello scorso 2 dicembre non è solo da ricordare per l'emozionante 4-2 che ha regalato la vittoria nel derby di Londra ai Gunners, ma anche per la banana tirata contro Aubameyang che ...

Premier League : Manchester City tris e primato - Tottenham ok al 91' : Manchester City per una notte di nuovo al comando in Premier League , dopo i match del sabato nella 17esima giornata. La vittoria per 3-1 sull' Everton , doppietta di Gabriel Jesus e Sterling, ...

Probabili Formazioni Tottenham vs Burnley - Premier League 15-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Burnley, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Spurs con l’undici titolare; Clarets con il dubbio GudmundssonIl sabato valevole per la 17^Giornata di Premier League vede andare in scena al Wembley Stadium il match tra i padroni di casa del Tottenham e il Burnley.Come arrivano Tottenham e Burnely?Gli Spurs arrivano con il morale alle stelle dopo il pareggio contro il Barcellona nell’ultimo match ...

Premier - United-Arsenal : 2-2. Vince il Tottenham. Chelsea k.o. con i Wolves : Vittorie per Liverpool e Tottenham, pari tra Manchester United e Arsenal, sconfitta per il Chelsea, pari per il Fulham di Ranieri contro il Leicester nella 15ª giornata infrasettimanale di Premier ...

Premier League : tris per Liverpool e Tottenham - scivola il Chelsea : Nella serata di Premier League, fa notizia la caduta del Chelsea di Sarri a Wolverampton. I Blues si portano in vantaggio al 18′ con Loftus-Cheek, ma nel secondo tempo subiscono il ritorno dei padroni di casa, che ribaltano il match con le reti di Jimenez e Jota. Il Liverpool mantiene la scia del City (a +2), vincendo a Burnley in rimonta: apre Cork al 54′, poi i Reds reagiscono furiosamente e operano il sorpasso tra il ...

Premier League : Sarri batte Ranieri ed è terzo. Poker Arsenal contro il Tottenham. Derby al Liverpool al 96' : Va al Chelsea di Sarri il Derby italiano contro il Fulham di Ranieri. Nel lunch match di Premier League i Blues hanno battuto 2-0 i Cottagers prendendosi il terzo posto in classifica con le reti di ...

Premier League - che spettacolo tra Arsenal e Tottenham : i Gunners vincono 4-2 - Torreira sontuoso : L’ex Sampdoria Torreira è stato tra i migliori in campo nel derby tra Arsenal e Tottenham giocatosi questo pomeriggio Grande prova dell’Arsenal che in casa si impone 4-2 sul Tottenham e agguanta gli Spurs, reduci dal successo sull’Inter in Champions, al quarto posto in Premier League. Padroni di casa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Aubameyang, poi le reti del Tottenham con Dier al 30′ e Kane al ...