Premier League | Tottenham show | Everton battuto 6-2

Premier League - la cura di Solskjaer per il dopo-Mourinho : Allenare il Manchester United è un grande lavoro, il migliore al mondo, il lavoro dei sogni, non ho mai pensato che mi sarebbe successo. E adesso voglio godermi questi 5 mesi e dare il meglio di cui ...

Premier League : Tottenham da urlo - sei reti all'Everton : Il Tottenham travolge l 'Everton al Goodison Park nella 18ª giornata di Premier League . Ai padroni di casa non bastano le reti di Walcott, 21', e Sigurdsson, 51',, gli Spurs mettono le ali con uno ...

Premier League : Manchester City ko e a -4 dal Liverpool - perde anche il Chelsea : Pomeriggio di sorprese nella 18esima giornata di Premier League . Battuto in casa il Manchester City dal Crystal Palace per 3-2: al vantaggio di Gundogan rispondono Schlupp, Townsend e Milivojevic, ...

Premier League : vittorie Arsenal e Liverpool LIVE : vittorie per LIVErpool e Arsenale nei due anticipi della 18/ma giornata. Venerdì i Reds sono passati in casa dei Wolves mentre i Gunners si sono imposti oggi in casa 3-1 sul Burnley In campo la 18/ma ...

Premier League - l’Arsena doma il Burnley : Aubameyang sempre più capocannoniere : L’Arsenal ha vinto per 3-1 contro il Burnley, in rete Aubameyang con una doppietta che lo proietta in vetta alla classifica marcatori Vittoria 3-1 dell’Arsenal contro il Burnley nella sfida valida per la 18esima giornata della Premier League che si è disputata all’Emirates Stadium. I ‘gunners’ si sono imposti grazie a una doppietta di Aubameyang, 14′ e 48′, e una rete nel recupero di Iwobi. Per la ...

Premier League - Wolverhampton-Liverpool 0-2 : Salah e Van Dijk per provare la fuga : TORINO - Un'altra vittoria, imbattibilità comservata e prove di fuga sul City : il Liverpool , dopo essersi qualificato agli ottavi di Champions League a spese del Napoli , continua a fare la voce ...

Premier League - calendario e orari della 18giornata : Quali partite si giocano domenica 23 dicembre? Domenica una sola partita in programma, con Everton-Tottenham che chiude la giornata , alle 17, diretta su Sky Sport uno e Sky Sport Football, . Spurs ...