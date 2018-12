Polemiche social per la festa della figlia di Paolo Bonolis con Riki e altri artisti

X Factor 2018 - Polemiche sui social per i like di Anastasio a Salvini - Trump e CasaPound. Il suo manager : “Deplorevole che lo accusino di fascismo” : E fu così che il rapper Anastasio (stra)vinse l’undicesima edizione di X Factor. Ma mentre il palco del Forum di Assago ospitava le sue esibizioni e la sua proclamazione annunciata, sui social montava una polemica sulle presunte preferenze politiche del ragazzo che fa Anastasio di cognome. Proprio nella giornata di giovedì il portale Noisey pubblicava un articolo dal titolo “A quanto pare ad Anastasio piacciono Salvini, CasaPound e Trump”, ...

Riki - basta Polemiche social. E parte la carriera all'estero : Riki è uno dei golden boy della nuova generazione della musica italiana. Ha vinto ad Amici 16 il circuito canto e si è piazzato al secondo posto. Dopo il successo dei suoi primi due dischi 'Perdo le ...

Bari - presepe di denuncia nella piazza del paese : Gesù bambino è nero e annega in un mare di plastica. Polemiche sui social : Una natività particolare e di denuncia quella allestita dal comitato Feste patronali di Acquaviva delle Fonti, comune a circa 25 chilometri da Bari. Giuseppe e Maria sono immersi in un mare di plastica. Gesù bambino ha invece la pelle nera ed è adagiato in un salvagente arancione, lo stesso utilizzato durante un salvataggio in mare. Alle spalle dei tre nessun bue o asinello, ma un braccio con la pelle nera che emerge dall’acqua, ...

GF Vip - abbracci affettuosi tra Silvia Provvedi e Francesco Monte : Polemiche sui social : Francesco Monte e Silvia Provvedi sono i primi due finalisti della terza edizione del Grande Fratello Vip. I due gieffini a due settimane dalla fine del reality, hanno ricevuto una sorpresa dai loro fan. Nelle scorse ore nel cielo soprastante la casa più spiata d’Italia, è apparso un aereoplanino con uno striscione dedicato a Francesco e Silvia: “Twins sempre con voi, Fra e Sissi affinità reale”. Nel leggere quelle parole, i due finalisti si ...

Domenica Live - Sonia Bruganelli e le Polemiche social : “E’ la mia vita e non voglio vendere nulla” : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis dal 2003 e sua compagna dal 1997 è ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso che inizia la sua “D’Urso intervista” mostrando le immagini del lungo rapporto d’amore con il conduttore di Scherzi a Parte: “Vent’anni sono tantissimi, – ha commentatola signora Bonolis vedendo le immagini – quando li vedo riassunti in un filmato mi fa ...

Chiara Ferragni e la nostalgia di Leone : le Polemiche social : Un'utente scrive infatti: 'Potresti anche prenderti un periodo di pausa dal lavoro come fanno tutte le mamme del mondo di sicuro non hai problemi di soldi a riguardo e potresti stare accanto a tuo ...

Valentina Vignali e la “dieta Aushwitz” - la comunità ebraica : “Vomitevole”. Polemiche sui social : “La dieta Auschwitz non la faccio manco se mi pagate” e la foto di una credenza piena di cibo. Fa discutere l’ultima uscita sui social della giocatrice di basket e influencer Valentina Vignali che, in una storia su Instagram, ha pubblicato un video in cui mostra i ripiani della sua cucina pieni di prodotti e, a commento, quella frase davvero di cattivo gusto. Il primo a saltare sulla sedia è stato Daniele Regard, membro della ...

Maltempo - quella foto di Salvini sorridente che scatena Polemiche sui social : Il solito diluvio di tweet e foto di Matteo Salvini. In ore drammaticamente eccezionali. Mentre si aggiornava il numero dei morti provocati dal Maltempo - con una vera e propria tragedia in Sicilia - ...

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis al Maurizio Costanzo Show: gli eccessi esposti sui social, le grandi polemiche che l'hanno travolta e le differenze con il marito.