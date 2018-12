Manchester United - Pogba spiazza tutti 'Con Mourinho cresciuto come uomo e calciatore' : Manchester - Paul Pogba spiazza tutti. Additato come uno dei principali oppositori di José Mourinho, il francese spiazza tutti e ringrazia il tecnico portoghese per averlo aiutato a crescere, sia come ...

Pogba - Mou mi ha fatto sentire migliore : ANSA, - ROMA, 23 DIC - "Abbiamo vinto dei trofei con Mourinho: mi ha fatto migliorare come persona e voglio ringraziarlo per questo. Sono sicuro che come me la pensano anche gli altri compagni di ...

Pogba : "Mourinho mi ha reso migliore" : Paul Pogba spiazza tutti e ringrazia José Mourinho per averlo aiutato a crescere, sia come persona che come giocatore. Tra il centrocampista francese e lo Special One non sono mancati i momenti di ...

Manchester United - Pogba spiazza tutti dopo l’esonero di Mourinho : le parole del francese sono inaspettate : Il centrocampista del Manchester United ha parlato dopo la vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Cardiff José Mourinho è ormai il passato, il Manchester United è ripartito alla grande con Solskjaer come sostituto. I ‘Red Devils’ hanno asfaltato il Cardiff in trasferta, vincendo 1-5 grazie anche alla super prestazione di Paul Pogba. AFP/LaPresse Il francese è tornato a parlare al termine del match, soffermandosi anche ...

United - cinque gol e Pogba show : Mourinho già dimenticato : TORINO - Inizia con una goleada a Cardiff, 1-5, l'avventura di Ole Gunnar Solskjaer alla guida del suo Manchester United : partita senza storia con i Red Devils avanti subito con Rashford , raddoppia ...

Manchester United - i tabloid raccontano la reazione di Pogba dopo l'esonero di Mourinho : E' una scena di vera e propria esultanza, quella che raccontano i tabloid inglesi riferendo cosa sarebbe successo nello spogliatoio del Manchester United dopo l'esonero di José Mourinho. Su tutti ...

Esonero Mourinho - Pogba festeggia ma Carrick lo riprende : Stando a quanto riportato dal Sun, Paul Pogba avrebbe addirittura esultato nello spogliatoio con i compagni per l’Esonero di Mourinho a pochi minuti dall’allenamento d’esordio di Carrick, che svolgerà il ruolo di assistente al nuovo allenatore Solskjær. L’ex centrocampista dello United, però, non avrebbe preso bene il presunto festeggiamento o comunque l’entusiasmo dello spogliatoio in seguito alla decisione ...

Manchester United - il post su Mourinho potrebbe costare caro a Pogba : Poco dopo l’ufficialità del licenziamento di Josè Mourinho, il post pubblicato su Instagram da Paul Pogba potrebbe costare caro al francese. Stando a quanto riporta la stampa britannica, il Manchester United sarebbe pronto a multare il giocatore che pochi minuti dopo l’annuncio dell’esonero del portoghese ha postato una sua foto con un ghigno corredata dalla scritta: “metteteci voi le parole”. Il discusso post ...

Paul Pogba - lo sfregio contro Mourinho dopo l'esonero : la foto che è costretto a censurare : Pochi minuti dopo che José Mourinho è stato esonerato dalla panchina del Manchester United, Paul Pogba ha rivelato al mondo che non vedeva l'ora di poter festeggiare. Tra i due i rapporti sono sempre stati pessimi, Pogba ha fatto capire chiaramente di non poter più sopportare il portoghese, che ormai lo aveva ...

Post ironico contro Mou - lo United multa Pogba : Paul Pogba sarà multato per il messaggio ironico Postato sui social dopo l'esonero di José Mourinho . Martedì il centrocampista francese, da tempo in rotta con il manager, aveva scritto "Mettete voi ...

Mourinho cacciato dal Manchester United : 'Polpo' Pogba reagisce così : L'esonero di Mourinho, la gioia di Pogba. Il Manchester United ha già voltato pagina sostituendo il tecnico portoghese con l'ex attaccante norvegese Ole Gunnar Solskjaer sino al termine della stagione.

Pogba - il post contro Mourinho costa caro : United pronto a multarlo : Nei concitati minuti successivi all'annuncio da parte del club, però, Paul ha commesso un errore imperdonabile, prendendosi la rivincita sull'ormai ex allenatore: il campione del Mondo ha infatti ...

Manchester United - Mourinho esonerato : Pogba e compagni hanno festeggiato : Martedì mattina la notizia dell'esonero, anche se mascherato , di José Mourinho da parte del Manchester United e subito dopo... la festa . Proprio così, perché lo Special One dal giorno del suo arrivo ...

Repubblica : «Mourinho out - ha vinto Pogba : soldi sprecati a Manchester» : I commenti su Repubblica L’esonero di José Mourinho al Manchester United è inevitabilmente la notizia del giorno. Anzi, di tutti i giorni: di ieri, di oggi, di domani. Tanti commenti sulle cause e sui motivi di un addio apparso addirittura ritardato rispetto all’incrinatura dei rapporti tra il manager portoghese e tutte le componenti del Manchester United. Repubblica in edicola oggi racconta i tre anni di Mou ai Red Devils partendo ...