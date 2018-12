Pietro Grasso LeU | ' Salvini si vendica sui migranti per coprire la disfatta'

Blastingnews

: Scempio delle Istituzioni e disfatta politica, ma Salvini si vendica sui migranti - HuffPostItalia : Scempio delle Istituzioni e disfatta politica, ma Salvini si vendica sui migranti - PietroGrasso : Scempio delle Istituzioni e disfatta politica, ma Salvini si vendica sui migranti. - BarbaraRidi : RT @HuffPostItalia: Scempio delle Istituzioni e disfatta politica, ma Salvini si vendica sui migranti -

(Di domenica 23 dicembre 2018) In un commento pubblicato ieri sul blog dell'Huffington Post, il leader di Liberi e Ugualidescrive ''lo scempio delle istituzioni'' a cui si è assistito in Senato e la ''vendetta'' che il vicepremier Matteosta mettendo in atto contro i. Entrambi i fronti, quello del maxiemendamento da approvare e quello dei porti chiusi, sono stati argomenti di discussione e di polemica per tutta la giornata di ieri, coinvolgendo sia le opposizioni che i parlamentari di maggioranza.: 'Di Maio enon rispetteranno le promesse'usa un tono deciso ed esplicito nel prendere posizione contro i due vicepremier. Il maxiemendamento alla manovra finanziaria costituisce, secondo il leader di LeU, ''uno scempio delle istituzioni'' perchè ''per la prima volta si voterà a scatola chiusa''. Il poco tempo lasciato a disposizione, infatti, non ha permesso ...