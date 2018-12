Piazza Affari abbandonata a se stessa | ad un passo dal baratro

Piazza Affari : in acquisto Brunello Cucinelli : Prepotente rialzo per il re del cachemire , che mostra una salita bruciante del 2,23% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

Piazza Affari maglia nera in Europa con banche - Ftse Mib -0 - 97% : Le principali borse europee chiudono attorno alla parità, mentre Piazza Affari si aggiudica la maglia nera, con il Ftse Mib in flessione dello 0,97% e lo spread Btp-Bund in aumento a 257 punti.

Piazza Affari la peggiore - -0 - 97% - nel giorno delle tre streghe - spread a 257 : Intanto il numero tre all'interno del sistema della Federal Reserve, John Williams, presidente della Fed di New York, ha rassicurato che l'economia Usa è forte e quindi può permettersi il rialzo dei ...

Piazza Affari : seduta euforica per Damiani : seduta decisamente positiva per la società che produce gioielli , che tratta in rialzo del 3,41%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Damiani ...

Piazza Affari frena i listini europei che chiudono senza slancio : Seduta difficile per la Borsa di Milano , che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, sulle preoccupazioni per il deterioramento della situazione economica globale, evidenziato anche dalla ...

Piazza Affari la peggiore (-0 - 97%) nel giorno delle tre streghe - spread a 257 : Oggi ricorrono le scadenze tecniche di futures, opzioni e indici. Intanto negli Usa si profila il rischio di una paralisi dell'attività del Governo federale a partire da domani. A Milano male le banche, rimbalza Mediolanum...

Wall Street rimbalza grazie al tech. A Piazza Affari giù le banche : L'attuale espansione dell'economia è iniziata a metà del 2009. Per quanto riguarda invece gli ordini di beni durevoli, il dato è salito in novembre dello 0,8%, mentre le stime erano per un +1,3%. ...

Wall Street rimbalza grazie al tech. A Piazza Affari giù le banche : Nonostante il rischio di e il Senato Usa bocci la legge che evita il blocco dell'attività del Governo federale a partire da domani, gli indici Usa rialzano la testa. L'Europa, invece, rimane debole con Milano che guida i ribassi. Mercati nervosi per le scadenze tecniche delle cosiddette «tre streghe»...

Piazza Affari maglia nera in Europa. Pesa performance bancari : Giornata no per Piazza Affari che si conferma la peggiore in Europa , mentre i mercati scontano le preoccupazioni per il deterioramento della situazione economica globale. Il rialzo dei tassi della ...

Borse - pesa rischio «paralisi» Usa. Piazza Affari la peggiore - Unicredit giù : Dopo il tonfo di Wall Street e la flessione di Tokyo dell'1,1%, i listini europei temono la possibilità che il Senato Usa bocci la legge che evita il blocco dell'attività del governo federale a partire da domani. Incertezze anche da dimissioni Segretario alla Difesa Usa. Mercati nervosi per le scadenze tecniche delle cosiddette "tre streghe"...

Borse - pesa rischio «paralisi» Usa. Piazza Affari la peggiore - Unicredit giù : ... alias riduzione costante ed automatica del bilancio, ha dato lo spunto per un ulteriore calo dei listini azionari, scatenando i timori di rallentamento dell'economia Usa enfatizzati proprio dall'...

Caduta vertiginosa di Telecom Italia sul mercato di Piazza Affari : Affonda sul mercato la compagnia telefonica , che soffre con un calo del 2,46%. L'andamento di Telecom nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Fincantieri senza scampo a Piazza Affari : In forte ribasso il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra un disastroso -2,74%. Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : peggiora Banco BPM : A picco la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che presenta un pessimo -2,62%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto ...