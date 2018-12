Ciclismo - Peter Sagan annuncia il programma per il 2019 : niente Giro - sarà al Tour : Peter Sagan ha annunciato la prima parte del calendario delle gare alle quali prenderà parte nel 2019: lo slovacco salterà il Giro d’Italia, concentrandosi ancora una volta sul Tour de France. Interessante anche la preparazione scelta per arrivare al GT transalpino e la divisione delle gare che vedranno protagonisti gli altri velocisti della BORA. Il tre volte campione del mondo tra il 2015 ed il 2017 ha anche annunciato che non andrà a ...

Ciclismo - Peter Sagan : ‘Non andrò sul circuito dei Mondiali - non funziona’ : Nel prossimo mese di settembre Peter Sagan avrà un nuovo appuntamento con la storia. Il fuoriclasse slovacco andrà a caccia della quarta maglia di Campione del Mondo, un traguardo mai raggiunto da nessuno nella storia ormai quasi centenaria della rassegna iridata di Ciclismo. Se quest’anno la vittoria di Sagan era quasi impossibile, per via dell’altimetria particolarmente impegnativa del circuito di Innsbruck, nel 2019 il tracciato sarà molto ...

Ciclismo - Daniel Oss : “Peter Sagan ispira tutta la squadra. Amo le Classiche - posso essere un outsider” : Daniel Oss si trova in raduno con la Bora-Hansgrohe, il ciclista italiano è pronto per affrontare la sua seconda stagione con la maglia del team tedesco e ha tracciato un bilancio della sua annata a Cyclingnews: “Quest’anno è stato fantastico e perfetto, mi è piaciuto. Sono molto felice della Parigi-Roubaix, della maglia verde al Tour de France: abbiamo incominciato bene con il Tour Down Under e abbiamo finito bene“. Il 31enne ...

Peter Sagan : ‘Se facciamo come la Quickstep allora forse le cose saranno diverse’ : come tanti altri corridori anche Peter Sagan ha scelto la Spagna per i primi allenamenti in vista della stagione 2019. Il tre volte Campione del Mondo sta pedalando a Maiorca e dintorni per preparare una campagna di classiche primaverili che lo vedrà impegnato non solo alla Sanremo e sul pavè ma anche alla Liegi, dove sarà al debutto. Sagan potrà contare su una Bora Hansgrohe che si preannuncia più forte che in passato, grazie all’arrivo di ...

Ciclismo - Peter Sagan : “La Milano-Sanremo un sogno - proverò la Liegi. La Bora è fortissima per le Classiche” : La Bora-hansgrohe sta svolgendo un ritiro a Maiorca, la corazzata tedesca si appresta a vivere una grande stagione nel World Tour e il periodo di preparazione in terra iberica sarà fondamentale per mettere fieno in cascina. La squadra si è rafforzata molto con gli arrivi di Maximilian Schachmann, Oscar Gatto e Jempy Drucker ma la stella indiscussa è sempre Peter Sagan: il tre volte Campione del Mondo non indosserà la maglia iridata (cosa che non ...

Ciclismo - Peter Sagan si diverte in ritiro e si prepara per la nuova stagione : La Spagna è stata presa d’assalto in questi giorni da una grande quantità di squadre di Ciclismo che stanno iniziando a preparare la stagione 2019. Se qualche anno fa era in Italia che si concentravano i ritiri invernali delle formazioni professionistiche ora è alle Baleari e nella Comunità Valenciana che i corridori hanno trovato il clima, le strutture e tutto quello che serve per ricominciare ad allenarsi. Tra i tanti, ha scelto questo ...

VIDEO Peter Sagan show a Maiorca - il fenomeno sale una scalinata in bicicletta : “Ho preso una scorciatoia…” : Peter Sagan non smette mai di stupire e nel pieno della preparazione invernale trova il modo per fare parlare di sé con uno dei suoi show proverbiali. Il tre volte Campione del Mondo, infatti, si è cimentato nel salire una scalinata in bicicletta, tenendo i piedi sempre sui pedali senza poggiarli a terra. Lo slovacco ha voluto prendere una scorciatoia durante una pedalata a Maiorca, la pendenza della scalinata fa davvero paura. Di seguito il ...

Ciclismo - Peter Sagan : 'C'è poco rispetto in gruppo'. Torna in mountain bike dal 2021? : Tutto è cambiato con i continui viaggi e le gare in giro per il mondo: quando arrivo in hotel non so nemmeno se sono in Belgio, Stati Uniti o Francia". Sagan ha anche ricordato un aneddoto legato ...

Ciclismo - Peter Sagan potrebbe smettere a fine contratto : ‘A volte è troppo per me’ : Quello che ha firmato qualche mese fa con la Bora Hansgrohe potrebbe essere l’ultimo contratto di Peter Sagan nel Ciclismo professionistico su strada. Il fuoriclasse slovacco e il suo staff lo hanno rivelato in un’intervista al giornale olandese Fiets. Se già in passato il tre volte iridato aveva mostrato una passione piuttosto debole per il Ciclismo su strada, preferendogli di gran lunga la mountain bike, ora ha parlato di una vera ...

Ciclismo - Patxi Vila : ‘Peter Sagan si arrabbia con gli altri durante le corse’ : Se Peter Sagan è il fuoriclasse vincente che tutti ammirano nel mondo del Ciclismo una parte del merito è certamente anche del suo preparatore personale Patxi Vila. Il campione slovacco ha iniziato a collaborare con l’ex corridore spagnolo in un momento molto critico della sua carriera, dopo il passaggio alla Tinkoff e le difficoltà di adattamento ad un ambiente turbolento e ai nuovi metodi di lavoro. Grazie alla serenità che gli ha trasmesso ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Obiettivo la sprint di Pechino 2022. Vorrei essere come Peter Sagan” : È sicuramente una delle stelle degli sport invernali italiani. Federico Pellegrino inizia oggi il suo cammino nella nuova Coppa del Mondo di sci di fondo, con una sprint a tecnica classica in quel di Ruka (Finlandia), la specialità nella quale ha agguantato la medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di PyeongChang. L’azzurro non vuole fermarsi e punta dritto al nuovo quadriennio che porterà ai Giochi di Pechino 2022. Il giudizio sul ...

Peter Sagan ha vinto lo Shanghai Critérium Tour de France : Sabato 17 novembre si è disputata la seconda edizione dello Shanghai Skoda Critérium Tour de France, l'ultima competizione della stagione ciclistica 2018. La vittoria è andata al tre volte campione del mondo su strada Peter Sagan, davanti all'inglese Geraint Thomas e al nostro Matteo Trentin. Il percorso e l'organizzazione La gara si è disputata su un circuito della lunghezza di tre chilometri, tutto all'interno della città cinese, da riPetere ...