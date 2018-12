Perché il governo Lega-Cinque stelle non ha fatto nulla per i giovani

Perché le opposizioni sono convinte che il governo cadrà prima delle Europee : Il siparietto tra Renzi e Gravaglia Giovedì mattina alla buvette di palazzo Madama c'è stato un siparietto tra l'ex premier e il vice ministro all'Economia, Garavaglia. 'Hai detto che il governo ha ...

Perché le opposizioni sono convinte che il governo cadrà prima delle Europee : Nella maggioranza si spiega che occorre attendere i tempi della Ragioneria, ma lo slittamento del maxiemendamento a stasera alle 21 ha irritato ancor di più le altre forze politiche che alla ripresa dei lavori parlamentari al Senato puntano ad alzare le barricate. "Non vedo cosa possa andare storto", dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il via libera alla legge di Bilancio dovrebbe arrivare tra le polemiche in ...

Perché in Albania i giudici sono nel mirino del governo : L'Albania ha una grande economia di cassa, con ingenti afflussi di denaro dall'estero sotto forma di rimesse. I principali crimini generati dai proventi in Albania includono la droga, il traffico di ...

Confartigianato ci spiega Perché protesta contro il governo : Milano . Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Veneto , è appena sceso dal pullman che lo ha riportato a Vicenza da Milano, dove ha partecipato alla giornata di 'Quelli del Sì' , presenti sei ...

Beppe Sala alla Scala : 'Attila non è metafora del Paese Perché governò a lungo' : Beppe Sala, sindaco di Milano, liquida i commenti che vedono lo spettacolo in scena alla prima della Scala come una metafora politica dell'Italia. alla prima scaligera anche il Presidente della ...

Migranti - Perché sei Regioni chiedono al governo di firmare il Global Compact : Sardegna, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Umbria (e altri enti) promuovono un appello: " C'è un'altra Italia...

Ecotassa sulle automobili : ecco Perché è la cosa più giusta (per tutti) che il governo potesse fare : Oggi ci ritroviamo a dover spezzare una lancia a favore di un emendamento incluso nella manovra del governo, ovvero quello riguardante l’Ecotassa sulle automobili. Senza per questo voler smentire le posizioni con cui MeteoWeb ha fortemente stigmatizzato alcune proposte del governo che consideriamo antiscientifiche, come quelle in merito ai vaccini. Ma la manovra, con l’Ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze ...

Ecco Perché il governo ha fatto una "bastardata" contro gli orfani di femminicidio : Talvolta certe parole vengono direttamente dal cuore, e dalla rabbia. La parola "bastardata" che ho pronunciato ieri di solito non appartiene al mio linguaggio, eppure è salita spontanea alle labbra quando la Commissione Bilancio della Camera ha respinto il mio emendamento alla manovra economica per istituire un fondo di 10 milioni di euro a sostegno delle famiglie affidatarie dei bambini orfani di femminicidio, gli zii, i nonni, i ...

Governo - Perché Salvini non romperà l’alleanza con il M5s. Perlomeno non così presto : di Marco Gigante * Colpisce in questi giorni la reazione di Matteo Salvini alle vicende che hanno coinvolto il padre del leader del Movimento 5 stelle, Antonio Di Maio, a proposito di alcune assunzioni in nero avvenute nella sua azienda. La reazione è sorprendente perché dopo mesi di dichiarazioni e comportamenti avversi ai principi del Movimento (sostegno al Tav, al Tap o agli inceneritori), il segretario della Lega sembra aver assunto un ...

Gianni Letta gela Silvio Berlusconi : 'Perché questo governo è destinato a durare' : 'Non credo che il governo cadrà, almeno per ora'. Gianni Letta frena Silvio Berlusconi .Lo storico braccio destro dell' ex premier non condivide l' ottimismo del Cav. 'La maggioranza sopravviverà alle ...

Perché la risposta del governo ai rilievi europei è un boomerang per l’Italia : Roma. Al culmine di una giornata di tensione sulla giostra dei mercati finanziari, con lo spread che ha toccato i 336 punti per poi chiudere a 326, arrivano commenti molto preoccupati da Francoforte. Danièle Nouy, capo della vigilanza della Bce, dopo aver ricordato il precedente della Grecia, dice c

Perché la risposta del governo ai rilievi europei è un boomerang per l'Italia : Roma. Al culmine di una giornata di tensione sulla giostra dei mercati finanziari, con lo spread che ha toccato i 336 punti per poi chiudere a 326, arrivano commenti molto preoccupati da Francoforte. ...

Giancarlo Giorgetti demolisce l'M5s : 'Non è roba nostra - ma...'. Perché Salvini sta ancora al governo con loro : ... intervistato da Simona Arrigoni, ha intrattenuto il numeroso pubblico di Arona, Novara, durante gli 'Stati generali dell' economia' della Lega, organizzati dal sindaco e parlamentare leghista, ...

Luigi Bisignani - Perché Matteo Salvini non fa ancora cadere il governo : l'incognita è Sergio Mattarella : E le cifre dell'economia italiana non sono proprio quelle che farebbero dormire sonni tranquilli a chi governa il Paese. Numeri alla mano, il governo deve fare i conti con la riduzione di ...