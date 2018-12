Per l' Espresso Antonio Megalizzi è il personaggio dell' anno

La meglio gioventù e la peggio politica : due coPertine Per il nuovo numero de L'Espresso : In edicola da domenica 23 dicembre il nostro giornale con due figure che si contrappongono: da una parte le persone dell'anno, quei giovani che in Italia combattono per il cambiamento. A partire da Antonio Megalizzi che sognava l'Europa e credeva nel giornalismo. E che campeggia sulla nostra copertina. Dall'altra la tipologia della peggio politica, l'avanzare prepotente della figura del cretino, a cui dedichiamo la controcopertina. Da non ...

L'affondo di Ricci : "Dirigenti di sinistra sfibrati e ciechi Per le coPertine de l'Espresso" : Nel nuovo numero di Rolling Stone, nella sezione dedicata alla politica, si legge una lunga intervista ad Antonio Ricci , direttore di Striscia la Notizia. Il papà del TG satirico di Mediaset, ...

Antonio Ricci - come smaschera la sinistra : 'Sono in crisi Per le pi*** che si sono fatti con l'Espresso' : La crisi della sinistra secondo il padre di Striscia la notizia , Antonio Ricci, affonda le sue radici nelle viziose abitudini che in gioventù hanno avuto gli attuali dirigenti politici. Intervistato ...

Cialde caffè Per un espresso Perfetto : come cambiano le abitudini degli italiani : La pausa caffè è da sempre uno degli appuntamenti quotidiani preferiti da milioni di italiani. La tazzina del caffè si

Premio Giustolisi - L'Espresso vince Per le inchieste sui soldi della Lega : Premiati ex aequo con la colLega del Fatto Quotidiano Martina Castigliani i nostri giornalisti Giovanni Tizian e Stefano Vergine per l'indagine in più puntate Esclusivo: alla Lega sovranista di Matteo Salvini piace offshore " Matteo Salvini alla disperata ricerca di soldi: ecco a chi bussa la Lega per finanziarsi" I soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo" soldi della Lega, ecco i documenti che incastrano Matteo Salvini "

Condono Ischia - il ministro Costa : “Ho espresso il mio disagio in Cdm. SPero che il Parlamento lo renda più accettabile” : “Ho espresso il mio disagio in Consiglio dei ministri”. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, non approva l’attuale formulazione dell’articolo 25 del decreto Genova che prevede una sanatoria per le case abusive di Ischia, legandola al terremoto del 2017. Si tratta di una delle norme più controverse contenute nel dl impantanato tra commissione Bilancio e Camera, che non verrà votato prima di mercoledì, perché ...

Sterza Per evitare un'auto contromano - corriere espresso vola giù dal ponte : morto l'autista : BELLUNO - E' volato di sotto per decine di metri: l'autista del corriere espresso Bartolini che oggi, 19 orrobre, è finito fuori strada in via Vittorio Veneto a Belluno, di fronte al...