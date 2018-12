Pensioni | le novità su Quota 100 | fondi tagliati a 4 miliardi

Manovra economica - dagli Ncc alle Pensioni d'oro. Ultime novità : Ulteriori modifiche nel maxiemendamento al voto in Senato. Trovano posto le misure annunciate dal governo nei giorni scorsi: dal saldo e stralcio delle cartelle per chi è in difficoltà al rinvio delle ...

Taglio Pensioni d’oro 2019 dal 15 al 40% : chi colpirà e come funziona - le novità : come annunciato da tempo ormai, il governo sembra voler mantenere la parola data sulla questione del Taglio pensioni d’oro. La misura, che s’inserisce nell’ambito della decurtazione dei vitalizi degli ex deputati, che vedranno i loro assegni ricalcolati in base al metodo contributivo, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, mette la parola fine a tutte quelle pensioni che non hanno versato una quota di contributi che ...

Manovra : novità su Pensioni di cittadinanza - ecotassa - bonus 18enni : La commissione Bilancio del Senato riprende stamattina l’esame del testo della Legge di bilancio 2019, e l’arrivo in Aula è slittato a venerdì. Erano infatti saltate tutte le tre sedute previste per ieri, in attesa delle modifiche che il governo ha inviato a Bruxelles per scendere a una percentuale di deficit pari al 2.04% invece che al 2.4% e che, se approvate, dovranno trasformarsi in uno o più emendamenti dell’esecutivo o dei ...

Dalle Pensioni agli stabilimenti balneari Tutte le ultime novità della manovra Bonus 18enni - il ministro : non solo libri : Prorogato (ma in versione soft) il blocco dell’adeguamento all’inflazione per gli assegni sopra i 1.530 euro. Il taglio per le pensioni elevate scatterà a partire dai 100 mila euro. Rinvio di 15 anni per l’obbligo di mettere a gara le concessioni delle spiagge. Slitta l’arrivo in Aula del testo

Pensioni 2019 - aumenti degli assegni e nuovi requisiti da gennaio : tutte le novità : In attesa di capire quando e come sarà attuata la riforma del governo M5s-Lega, ecco una guida sulle novità per le Pensioni...

Pensioni - quota 100 (per ora) non cambia : le ultime novità sull’anticipo previdenziale : Niente quota 104, né cambiamenti sostanziali per la riforma delle Pensioni. Almeno per il momento. La quota 100 per ora non viene modificata ma verrà discussa ed eventualmente cambiata solamente al Senato, mentre il ministro dell'Interno Salvini smentisce la possibilità che i requisiti diventino più stringenti e debbano essere maturati con due anni di anticipo.Continua a leggere

Pensioni - quota 100 cento solo per tre anni. Tutte le novità : Dalle finestre trimestrali al preavviso, dall'opzione donna all'Ape social, dall'adeguamento all'inflazione ai lavoratori precoci: il dossier Pensioni

Dalle Pensioni «quota 100» alla pace contributiva - le ultime novità : A oltre quaranta giorni dal varo del disegno di legge di Bilancio non sono ancora noti i dettagli ufficiali delle misure pensionistiche. Ma le indicazioni su come funzionerà “quota...

Pensioni 2019 : benefici per esposizione all’amianto prorogati. Novità Inps : Novità in vista per i lavoratori che hanno subito nel corso della loro vita professionale, il fardello dell’esposizione all’amianto: l’Inps ha comunicato che i benefici previdenziali concessi a chi è stato esposto all’amianto mentre lavorava in aziende di bonifica o scoibentazione, saranno prorogato anche per il 2019 e 2020. Lo ha fatto con un messaggio indirizzato proprio a questi lavoratori (il n. 4253 del 15 novembre 2018), comunicando ...

Pensioni - tutte le novità della riforma del governo : Quota 100, Ape Social, contributo di solidarietà: per la riforma delle Pensioni, il governo pensa all'adozione di un decreto...

Tagli Pensioni d’oro in stand by - voucher 4.0 per le Pmi - incentivi al Sud : ecco le novità in manovra : Niente Tagli alle pensioni d’oro (che potrebbero rientrare, però, come emendamento in Parlamento) e via dal testo i 100 milioni in più per il fondo famiglia (anche se le risorse non vengono cancellate). Salta anche la tassa sulla pesca sportiva, mentre a Palazzo Chigi arriva Investitalia, struttura per gli investimenti pubblici e privati...

Manovra - Pensioni e reddito slittano. Ultime novità : La nuova bozza della legge di bilancio. Quota 100 e salario di cittadinanza rischiano di partire in ritardo. Previste diecimila assunzioni nella pubblica amministrazione. Le Regioni devono tagliare i vitalizi--I tempi per reddito di cittadinanza e quota 100 di fatto si allungano e le due misure, a meno di un decreto legge entro fine anno, potrebbero partire con qualche mese di ritardo sulle scadenze annunciate di inizio primavera. A confermarlo ...

Taglio Pensioni d’oro 2019 a scaglioni - come funziona : ultime novità : Il pacchetto pensioni messo a punto dal Governo in vista del nuovo anno e della Legge di bilancio 2019 punta a finanziare le misure inserite con il Taglio pensioni d’oro 2019. In particolare si sta pensando a un contributo di solidarietà da applicare agli assegni pensionistici superiori a 4.500 euro al mese (corrispondenti a 90 mila euro lordi l’anno). Si prevede un Taglio a scaglioni e durerà 5 anni. In pratica i pensionati che possono contare ...

[Il documento] Terreni agricoli a chi fa figli - 10 mila assunzioni - reddito e Pensioni con calma. Ecco le novità della manovra : Nel tentativo di far emergere il "nero" che gira intorno al mercato delle ripetizioni private " francamente una goccia rispetto al sommerso della nostra economia - viene introdotta una tassa piatta ...