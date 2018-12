Pensioni | lavoro | reddito | per i giovani raddoppiano i ritardi

Pensioni E REDDITO DI CITTADINANZA/ La nuova età del lavoro smonta le illusioni : Il cambiamento demografico e quello del mercato del lavoro impongono all'Italia scelte importanti in tema di invecchiamento attivo della popolazione

Pensioni - per ritirarsi dal lavoro con quota 100 potrebbe arrivare la finestra mobile : Per blindare la quota 100 il governo sta pensando a delle finestre mobili, ovvero la possibilità di rinviare l'accettazione della richiesta di pensione anticipata per alcuni dei richiedenti di tre mesi (slittando così alla finestra successiva), nel caso in cui le domande all'Inps siano più del previsto. Come funzionerebbe la finestra mobile e quando permetterà di andare in pensione.Continua a leggere

'Il non lavoro potrebbe uccidermi' - Gianfranco D'Angelo torna sulla questione Pensioni su Rai1 : FUNWEEK.IT - A 82 anni e con una carriera lunga e pienissima, Gianfranco D'Angelo appare instancabile, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate a La Vita in diretta dove è stato...

Pensioni e quota 100 : paletti e restrizioni per chi vuole lasciare in anticipo il lavoro : La quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni potrebbe cambiare, prevedendo più paletti e restrizioni per scoraggiare l'uscita dal mondo del lavoro e permettere di risparmiare fino a due miliardi di euro nella legge di Bilancio. Ecco quali potrebbero essere i paletti che il governo inserirà.Continua a leggere

Le Pensioni anticipate non creano lavoro : In realtà tale teoria è stata smentita da diversi studi economici: l'ammontare di posti di lavoro in un'economia non è infatti fissa, e non ci sono motivi per pensare che avere...

Pensioni - ecco perché quota 100 non aiuterà il lavoro dei giovani : Svezia, Germania e Danimarca: sono i tre paesi dove è più alta la percentuale di lavoratori senior al lavoro, con tassi di occupazione oltre il 75%. Gli stessi paesi sono anche nella top degli Stati più virtuosi per il lavoro dei giovani. L’Italia è tra i dieci Stati peggiori sia per i junior sia per i senior ...

Pensioni di reversibilità - Ocse : “No al versamento prima che il beneficiario abbia l’età per l’uscita dal lavoro” : Le Pensioni di reversibilità hanno un ruolo importante nel rendere più equi gli standard di vita dopo la morte di un partner, ma non dovrebbero avvantaggiare le coppie rispetto ai single né rappresentare un disincentivo al lavoro. Per questo i destinatari non dovrebbero ricevere la pensione prima dell’età del ritiro dal lavoro. Lo scrive l’Ocse nel suo Outlook Pensions 2018. L’Italia, ribadisce il report, è il Paese dell’area Ocse che ...

Pensioni - Salvini : ‘6 - 5 miliardi per Quota100 - lavoro per i giovani’ : Nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie alla riforma delle Pensioni del Governo Conte sostenuto da Lega e Movimento 5 stelle, rispettivamente guidati dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sarebbero più di quattrocentomila i posti che dovrebbero liberarsi con la Quota 100 che permetterà di andare in pensione anticipatamente rispetto ai requisiti previsti dalla legge Fornero, quindi si potrà accedere al trattamento previdenziale ...

Pensioni - Salvini : 'Quota 100 in manovra - le risorse ci sono : tecnici al lavoro' : tecnici ancora al lavoro per i conti della riforma Pensioni che intende mettere in campo il governo gialloverde. Il vicepremier pentastellato Matteo Salvini ha confermato che nella legge di Bilancio 2019 troveranno spazio sia la quota 100, che oltre a mandare in pensione i 62enni dovrebbe favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sia il reddito di cittadinanza per dare risposte ai disoccupati che saranno avviati in percorsi di ...

Claudio Durigon - sottosegretario al Lavoro : "Per le Pensioni meno di 6 - 7 miliardi" : Il governo non esclude di fare un emendamento alla manovra su quota 100. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a margine di un convegno al Cnel parlando di "due strade" per gli interventi sulle pensioni: o con l'emendamento alla manovra o con un dl a parte."I conteggi che abbiamo quest'anno sono inferiori a 6,7 miliardi". Ha aggiunto Durigon rispondendo ad una domanda sulle risorse necessarie per la riforma delle pensioni. La ...

Pensioni - cambia quota 100 : quando sarà possibile ritirarsi dal lavoro con le nuove limitazioni : L'introduzione di quota 100 verrà ridimensionata: il governo e la maggioranza stanno studiando nuovi paletti da applicare alla misura per l'anticipo Pensionistico che potrebbero permettere un risparmio di 1,7 miliardi di euro rispetto a quanto inizialmente previsto. cambiano anche le tempistiche per la pensione: ecco quali saranno le finestre per ritirarsi dal lavoro.Continua a leggere

Pensioni flessibili e Q100 : no al cumulo con redditi da lavoro : Chi sceglierà di dare seguito al nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la quota 100 dovrà rinunciare al cumulo con altri redditi di lavoro per almeno 5 anni, cioè fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di quiescenza. È quanto emerge nelle ultime ore rispetto ai vincoli che caratterizzeranno il meccanismo di prepensionamento in approvazione con la legge di bilancio 2019. Il nuovo intervento è stato pensato per andare ...

Pensioni - Boeri : “Con quota 100 visione distorta del mercato del lavoro. Non è un bus : non necessario che uno scenda per far salire un altro” : Ospite a Che tempo che fa, di Fabio Fazio su Rai1, il presidente dell’Inps, Tito Boeri, che ha spiegato: “Non c’è nessuna garanzia che se 400mila persone andassero in pensione 400mila giovani avrebbero un posto di lavoro. È una visione distorta del mercato del lavoro: si pensa che funzioni come un autobus nell’ora di punta dove se qualcuno sale qualcuno deve scendere”. Video Rai L'articolo Pensioni, Boeri: “Con quota 100 ...