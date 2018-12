Pensioni | assunzioni | reddito | misura per misura | ecco il testo definitivo della manovra

corriere

: Ecco la manovra: tagli agli investimenti, nuove clausole di salvaguardia Iva e accise, stop agli adeguamenti delle… - AlessiaMorani : Ecco la manovra: tagli agli investimenti, nuove clausole di salvaguardia Iva e accise, stop agli adeguamenti delle… - DarioStefano : Aumento IVA e accise su benzina, stop sconti x assunzioni al sud, abolizione credito d’imposta per chi investe in b… - ronaldinarina : RT @alessandrab72: @matteosalvinimi Ma tu eri presente, quindi dicci: a parte il condono per le famiglie DiMaioDiBattista, i tagli alle pen… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Con la Quota 100 non ci saranno penalizzazioni ma l’assegno arriverà tre mesi dopo, che diventano sei per i dipendenti pubblici. Diminuisce il fondo per gli investimenti statali