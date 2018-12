Panettone ritirato dal mercato | l’allarme lanciato dal Ministero della Salute | ecco marca

caffeinamagazine

(Di domenica 23 dicembre 2018) Viene commercializzato come un dolce di Natale vegano, ed è una sorta dicon gocce di cioccolato, ma al suo interno sono presenti tracce di latte e proteine del latte. Per questi motivi ilha disposto il ritiro del lotto 8290 di “Dolce Natale” del marchio Despar Veggie, prodotto da Vergani. Chi lo avesse acquistato ed è allergico alle proteine del latte o intollerante al lattosio, scrive il, è invitato a riportarlo nel punto vendita.Nei mesi scorsi i panettoni erano finiti sotto attacco. A causa“possibile contaminazione da filamenti metallici”, due lotti di panettoni Maina sono stati richiamati dall’azienda “in via precauzionale”. L’intolleranza al lattosio consiste nell’incapacità di digerire correttamente il lattosio, lo zucchero contenuto nel latte, ed è causata da una presenza insufficiente ...