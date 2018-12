Panettone | allarme del ministero | prodotto ritirato | ecco cosa rischi

Panettone ritirato dal mercato - l’allarme lanciato dal Ministero della Salute : ecco marca e lotto : Viene commercializzato come un dolce di Natale vegano, ed è una sorta di Panettone con gocce di cioccolato, ma al suo interno sono presenti tracce di latte e proteine del latte. Per questi motivi il Ministero della Salute ha disposto il ritiro del lotto 8290 di “Dolce Natale” del marchio Despar Veggie, prodotto da Vergani. Chi lo avesse acquistato ed è allergico alle proteine del latte o intollerante al lattosio, scrive il Ministero , è invitato ...

Gli azzurri in allarme : "È un cinePanettone. Nel 2019 solo più tasse" : Clausole giudicate troppo alte per non far scattare un aumento dell'imposta sul valore aggiunto con una inevitabile ricaduta sulla nostra economia e sulle prospettive di crescita, con un effetto ...