Padre e figlio uccisi da colpi di fucile in auto | duplice omicidio nel crotonese

Padre e figlio uccisi nel Crotonese : 23.01 Due allevatori, Padre e figlio, sono stati uccisi nelle campagne di Pallagorio,in località Furci, nel Crotonese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cirò Marina con la squadra rilievi tecnici del Reparto operativo del Comando di Crotone per eseguire i rilievi. Le due vittime, che sarebbero state uccise a colpi di fucile caricato a pallettoni, sono incensurate e non sembra che avessero contatti con la criminalità.

