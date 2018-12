Nuovo tsunami in Indonesia | perché la zona è così soggetta e quali sono le cause

huffingtonpost

: RT @lajuventina1897: #Tsunami #IndonesiaTsunami Di nuovo? #PrayForIndonesia ???? #Indonesia - paoloigna1 : RT @lajuventina1897: #Tsunami #IndonesiaTsunami Di nuovo? #PrayForIndonesia ???? #Indonesia - Noovyis : Un nuovo post (Tsunami in Indonesia, la spaventosa eruzione del vulcano Krakatoa e i primi soccorsi ai feriti) è st… - Noovyis : Un nuovo post (Tsunami in Indonesia, band suona sulla spiaggia e l’onda travolge palco e pubblico. Il video) è stat… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Era il 26 dicembre 2004 quando unocolpì le coste di tutto il sudest asiatico e arrivò fino alle coste africane. La causa dell'onda anomala fu un terremoto di magnitudo pari a 9,3 della scala Richter, il più violento registrato dopo quello Cileno del 22 maggio 1960 di magnitudo 9,5. Si stima che le vittime furono tra 250mila e 270mila, ma un bilancio definitivo non fu mai fornito per l'altissimo numero di dispersi, circa 50mila. La più colpita fu l'con oltre 130mila morti accertati e 170mila stimati.Oggi, a distanza di 14 anni, la tragedia si ripete: se l'epicentro del terremoto che diede origine allodel 2004 fu a nord dell'isola di Sumatra, quello che ieri ha colpito l'è stato invece scatenato dall'eruzione del vulcano Krakatoa, nello stretto della Sonda, a sud di Sumatra.Oggi, come nel 2004, il bilancio umano ...