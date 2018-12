Nuova Renault Mégane R S Trophy | trionfo di performance e sportività

F1 - Renault : il 12 febbraio la Nuova livrea : This date in fact! #RSspirit pic.twitter.com/NKuTKEtUqO - Renault Sport F1 , @ Renault SportF1, December 20, 2018 FERRARI E RACING POINT La Renault è il terzo team di F1 che annuncia la data di ...

F1 - Renault : la Nuova monoposto svelata il 12 febbraio : This date in fact! #RSspirit pic.twitter.com/NKuTKEtUqO - Renault Sport F1, @ Renault SportF1, December 20, 2018 FERRARI E RACING POINT La Renault è il terzo team di F1 che annuncia la data di ...

Renault Clio - Proseguono i test della Nuova generazione : Dopo i primi avvistamenti risalenti alla scorsa estate, la Renault Clio di quinta generazione è tornata a farsi vedere su strada. I collaudi del nuovo modello stanno proseguendo in vista del lancio commerciale, che dovrebbe essere previsto per le settimane successive all'anteprima mondiale, attesa per la prossima primavera. Nuovi dettagli. Il nuovo muletto presenta camuffature del tutto simili a quelle del modello avvistato negli scorsi mesi. ...