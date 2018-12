Novara | intossicati dal monossido della stufa | coniugi in ospedale

meteoweb.eu

(Di domenica 23 dicembre 2018) Una coppia di anzianiè ricoverata in, a Borgomanero, per una intossicazione dadi carbonio, dovuta probabilmente allaa pelletloro casa di Divignano.L’allarme è scattato questa mattina alle 7, quando sono stati soccorsi dal 118. L’uomo è sotto osservazione, la donna, più grave, e’ stata trasportata in camera iperbarica.Lieve malessere anche per i soccorritori, che sono stati visitati. Sulle cause esatte dell’intossicazione sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco.L'articolodalinMeteo Web.