Non solo Montolivo | le feste tristi dei dimenticati

Claas Relotius - Non solo gli articoli falsi. Der Spiegel denuncia ex cronista : “Si appropriò di donazioni per bimbi siriani” : Dopo l’ammissione – con successivo licenziamento dal Der Spiegel – di aver inventato notizie e protagonisti in oltre 10 articoli, un altro caso vede coinvolto il reporter Claas Relotius, premiato nel 2014 dalla Cnn come “giornalista dell’anno”. Il settimanale tedesco ha infatti denunciato il giornalista per essersi appropriato indebitamente di donazioni destinate agli orfani siriani, protagonisti di uno dei ...

Speciale Tg1 23 dicembre 2018 : Natale con gli ultimi - i poveri in Italia e Non solo : Un viaggio nelle povertà dei Paesi ricchi o benestanti, che siedono al tavolo delle potenze del mondo, ma non riescono a garantire ai propri cittadini una equa distribuzione della ricchezza. A ...

Torino - il Var toglie solo e Non dà mai : Torino - Hanno usato il Var più qui a Reggio in 90 minuti, anzi: dal 20' in poi del primo tempo, che in tutto il campionato del Toro. Ed è tutto dire. L'ha usato, ma anche non usato, di nuovo, il ...

Pensioni - reddito di cittadinanza - giochi - bonus auto e Non solo. Ecco in pillole il maxiemendamento : Tutte le novità e le conferme della manovra nel maxiemendamento presentato dal governo E' cambiata ancora ieri la manovra per il 2019, passata dal Senato senza nemmeno un voto in commissione e con un ...

Manovra - Non solo la stangata sull'auto : spuntano altre due maxi-tasse - la rapina del governo gialloverde : Tra le varie misure contenute nel maxiemendamento alla Manovra, approdato ieri al Senato, ce ne sono alcune che prevedono un aumento dell' imposizione fiscale per certe categorie di soggetti. Una ...

Bernini contro il governo : 'Voi Non siete solo ridicoli e dilettanti - siete pericolosi' : Intervenuta ieri sera al Senato, la presidente dei senatori di Forza Italia, la docente universitaria Anna Maria Bernini, ha attaccato duramente l'attuale maggioranza governativa, diretta dall'asse M5S-Lega, in merito ai contenuti della manovra finanziaria. Rivolgendosi alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, l'ex ministro delle Politiche europee ha esordito dichiarando: ''Signor presidente, siamo sconcertati. Non siamo costernati, ma ...

MotoGp - Valentino Rossi re Non solo in pista : ecco quanto guadagna con la sua ‘VR46’ : Il responsabile del design della VR46 ha parlato dell’attività e del fatturato dell’azienda di proprietà di Valentino Rossi, svelandone alcuni segreti Un’azienda vera e propria, una… fabbrica di soldi che corrisponde al nome di Valentino Rossi. Il pilota pesarese non è un genio solo in MotoGp, ma anche negli affari, visto che è riuscito a creare dal nulla un’impresa che adesso dà lavoro a 80 ...

Bayern Monaco - Non solo Hernandez : a gennaio può arrivare un altro terzino : Non solo Lucas Hernandez per il Bayern Monaco: la società bavarese, infatti, a gennaio potrebbe anche prelevare Benjamin Pavard dallo Stoccarda. È quanto riportato da ESPN, che ritiene che l’affare, previsto per l’estate, potrebbe essere anticipato di qualche mese. Da settimane girano voci di un accordo da 35 milioni di euro in vista dell’estate, ma i bavaresi hanno necessità di recuperare in campionato e di essere più ...

Il Parma Non sfonda : solo un pareggio contro il Bologna [FOTO] : 1/13 Francesca Soli/LaPresse ...

Anastasio dopo X Factor torna all’università e ringrazia Mara : “Non solo una coach” : Anastasio dopo X Factor si racconta: come è nata la sua passione per il rap Anastasio dopo X Factor 2018 non si ferma più. Il rapper continua a rilasciare interviste su interviste, tutti vogliono saperne di più sul rapper vincitore della 12esima edizione. Le sue ultime dichiarazioni arrivano dalle pagine del settimanale Spy, a cui […] L'articolo Anastasio dopo X Factor torna all’università e ringrazia Mara: “Non solo una ...

Serie A Cagliari - Maran : «Non abbiamo affrontato le difficoltà - ma solo subite» : ROMA - È un Rolando Maran comprensibilmente deluso quello che ha parlato dopo la brutta sconfitta, 3-1, contro la Lazio . Queste le sue parole: " Oggi non siamo riusciti a mettere in campo quello ...

Sonia Lorenzini su tutte le furie : lo sfogo social - NonSolo.tv : Il motivo? Aveva chiesto ai fan di dedicare un po' della loro attenzione ad un fatto di cronaca che l'aveva resa molto triste, eppure in molti hanno mostrato solo indifferenza. Sonia Lorenzini ...

Non solo 'metro A'. I casi giudiziari attorno alla giunta Raggi : A parti rovesciate, come si è detto, una giunta Pd o Forza Italia sarebbe stata bersagliata da odiatori del web e attivisti a Cinque stelle per anni dopo l'archiviazione, ma nel mondo a Cinque stelle ...

Non solo “metro A”. I casi giudiziari attorno alla giunta Raggi : Roma. Siamo a Roma, ma le urla poco garantiste degli indignados a Cinque stelle si sentirebbero fino a Milano, se una giunta Pd o Forza Italia si trovasse nella situazione in cui si trova oggi la giunta Raggi, e cioè a rimirare una serie di vicende giudiziarie riguardanti uomini non lontani dal sind