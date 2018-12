Nessun ferito nella casa distrutta dalle fiamme a Ghemme - Le foto

Incidente sulla Vittoria Acate - Nessun ferito : Incidente questa mattina sulla SS 115 Vittoria-Acate all'altezza di Via del Tempio. Per fortuna non ci sono feriti gravi ma solo danni ai mezzi

Aprilia - lancia 2 molotov in una scuola : vendetta contro i bulli?/ Video - Nessun ferito : 'danni limitati' : Aprilia, paura alla scuola Rosselli. Ultime notizie, studente fa esplodere due bombe molotov provocando il panico fra gli studenti

ROMA - BUS TURISTICO IN FIAMME AL COLOSSEO/ Video - ultime notizie : Nessun ferito nell'incendio : ROMA, incendio bus TURISTICO davanti al COLOSSEO: in FIAMME l'openbus in un parcheggio, non ci sono feriti ma si è rischiata la tragedia

Incendio in edificio a Crotone : tanta paura ma Nessun ferito : Intervento dei vigili del fuoco a Crotone, in località “San Giorgio”: un Incendio è divampato in uno scantinato, all’interno di un edificio di 6 piani. Il fumo ha invaso l’intero vano scale: tanta paura tra i condomini, ma non si registrano feriti. I pompieri hanno immediatamente spento l’Incendio, confinato in una stanza, e l’apertura delle finestre del vano scale ha consentito la fuoriuscita del ...

Roma - crolla muro nel quartiere della movida : Nessun ferito : Dopo il crollo, è iniziata una lunghissima notte di lavoro per i vigili del fuoco . Come riporta Il Messaggero , mentre polizia locale e carabinieri si occupavano della viabilità, i pompieri hanno ...

Roma - crolla muro nel quartiere della movida : tanta paura - Nessun ferito | Guarda le foto : A cedere, con un grande boato, è stato un tratto perimetrale di Villa Mercede, nel quartiere di San Lorenzo

Strasburgo - italiano ferito : Nessuna conferma sulle 'gravi condizioni' - : Un giovane giornalista, che lavora a Europhonica, è rimasto ferito nell'attentato, come ha confermato la Farnesina. La sua redazione precisa: "Non c'è alcuna notizia sulla sua salute attuale". Altre ...

Milano : domato incendio in palazzo del centro - Nessun ferito : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - E' stato domato l'incendio scoppiato in mattinata, poco prima delle 8, nel sottotetto di uno stabile in via Melzo a Milano. Il sottotetto del palazzo di cinque piani, poco lontano da corso Buenos Aires, è stato completamente distrutto dalle fiamme, spiegano i vigili del

Incidente in località Maschio a Savona : Nessun ferito : Si è verificato questa notte intorno alle 2,00 un Incidente automobilistico in località Maschio a Savona. Sul posto immediato intervento dei vigili del fuoco e dei militi della pubblica assistenza. Le ...

Roma - cade il vetro di una finestra sulla centralissima via del Corso : Nessun ferito : Il vetro della finestra di un'abitazione affacciata sulla centralissima via del Corso di Roma, all'angolo con via della Vite, è crollata giovedì mattina. Fortunatamente nessun passante è rimasto ...

Vicenza : incendio azienda verniciatura a Dueville - Nessun ferito : Vicenza, 21 nov. (AdnKronos) - Da poco prima delle ore 11, i vigili del fuoco stanno operando in via Dell’Industria a Dueville per un devastante incendio divampato all’interno di un’azienda di verniciatura industriale. nessuna persona è rimasta ferita. Appena scattato l’allarme antincendio tutto il

Salvini a Napoli - scontri con la polizia : un ferito - Botta e risposta con Boeri : Nessun taglio a chi anticipa la pensione : Tensione a Napoli durante la visita di Matteo Salvini , arrivato in città per il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica , tenutosi in prefettura. A pochi metri alcuni giovani del centro sociale ...

SG : treno merci contro furgone a Staad - Nessun ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

In fiamme autobus urbano - Nessun ferito : ANSA, - CATANZARO, 14 NOV - Un autobus delle linee urbane dell'Azienda per la mobilità di Catanzaro è stato distrutto dalle fiamme di un incendio scoppiato per cause che sono in corso di accertamento. ...