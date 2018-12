NBA | Wizards-Suns | partita folle e da record! Vince Washington dopo 3 OT

NBA – Rockets versione ‘American Sniper’ : Wizards puniti dalla lunga distanza - è record di triple in una sola partita! : Nella sfida della notte giocata contro gli Wizards, gli Houston Rockets hanno fatto registrare il record di triple segnate in una sola partita con 26 realizzazioni da dietro l’arco La filosofia di gioco di Mike D’Antoni è nota a tutti ed è riassumibile nella parola ‘triple’. Il coach dei Rockets estremizza il concetto di tiri da dietro l’arco, messo in pratica da una squadra composta da, chi più chi meno, ...

NBA – Infortunio Dwight Howard - ‘Superman’ rassicura i tifosi Wizards : “non sono preoccupato - mi è già successo” : Dwight Howard rassicura i fan degli Washington Wizards in merito al suo Infortunio: la riabilitazione prosegue bene e il centro ex Hornets ha voglia di tornare presto in campo “non sono preoccupato, ci sono già passato”, con queste Parole Dwight Howard ha rassicurato i tifosi degli Wizards in merito al suo Infortunio. Se la stagione dei capitolini è iniziata con un ritmo davvero altalenante (12 vittorie e 20 sconfitte), lo si deve anche ...

NBA : Denver vince il big match con Toronto - i Wizards sorprendono i Lakers : LeBron James deve arrendersi ai Wizards : i Lakers infatti perdono, un po' a sorpresa, 110-128. Denver invece si aggiudica il big match contro Toronto con il punteggio di 86-95, bella anche la sfida ...

Risultati NBA - I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA , ...

Basket - NBA : Wall 40 - LeBron si arrende. Lakers distrutti dai Wizards : Washington-LA Lakers 128-110 Aspettando Trevor Ariza i Wizards producono la loro miglior prestazione della stagione e mandano ko LeBron James e compagni. Trascinata da un John Wall assolutamente ...

Risultati NBA – I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni cadono al cospetto dei Washington Wizards, trascinati da un superlativo John Wall. Sono quaranta i punti messi a referto dal playmaker classe ’90, autentico protagonista di un match mai in discussione, visto il +20 ...

Mercato NBA – Giallo nella trade Ariza-Wizards : salta tutto per uno… scambio di persona! : Clamorosa svolta nel futuro di Trevor Ariza: salta la trade con gli Wizards per uno scambio di persona legato a Dillon Brooks e MarShon Brooks Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore. Trevor Ariza aveva già fatto le valigie, ma niente Lakers: il cestista dei Suns era stato spedito a Washington. Certo, prima che un clamoroso scambio di persona facesse saltare tutto. I Suns erano alla ricerca di una trade a 3 squadra e, il mancato ...

Risultati NBA – I Lakers corsari a Memphis - Cleveland stende i Wizards : sorridono Miami e Portland : Kuzma e LeBron James trascinano i Lakers contro Memphis, Portland non dà scampo a Minnesota mentre i Bulls si arrendono a Boston I Los Angeles Lakers cancellano la sconfitta subita contro San Antonio e si rilanciano in classifica, superando al FedExForum di Memphis i Grizzlies. Partita mai in discussione con i giallo-viola sempre avanti nel punteggio, grazie alla prestazione sopra le righe di Kuzma e LeBron James. Entrambi mettono a ...

Mercato NBA – Caos Wizards - i Kings provano il colpo : si studia la trade per Otto Porter jr. : I Kings provano a sfruttare i problemi di inizio stagione in casa Wizards: Sacramento ha messo gli occhi su Otto Porter jr. Inizio di stagione non di certo facile per gli Washington Wizards che, dopo 23 partite sono fuori dalla zona Playoff con 9 vittorie e 14 sconfitte. La franchigia capitolina sta cercando ancora di trovare la quadra e, dopo qualche problema di spogliatoio, non ha fatto mistero di voler ascoltare offerte per ogni ...

NBA – Infortunio Dwight Howard - il centro degli Wizards si opera alla schiena : ecco i lunghi tempi di recupero : Dwight Howard sarà costretto ad operarsi alla schiena per risolvere i problemi fisici che lo tengono fermo da diverse settimane: il centro degli Wizards dovrà stare ai box per tanto tempo Piove sul bagnato in casa Washington Wizards. Come se non bastasse un inizio di stagione complicato con sole 8 vittorie e 13 sconfitte, qualche problema di spogliatoio e la volontà di mettere sul mercato l’intero roster in caso la situazione non dovesse ...

Mercato NBA – Wizards - per piazzare John Wall serve una magia : solo un paio di squadre interessate al playmaker : Gli Washington Wizards ascoltano offerte per tutti i loro giocatori, ma sarà difficile piazzare John Wall a causa del suo quadriennale da 170 milioni: le franchigie interessate sarebbero pochissime Visto l’inizio di stagione complicato e qualche problema di spogliatoio, in casa Washington Wizards avrebbe preso sempre più piede l’idea di una rivoluzione. Se sarà una grande o una mini rivoluzione, dipende dai giocatori che ...

NBA – Gortat duro contro gli Wizards : “mi hanno cacciato come fossi un cancro - ma ecco la verità” : Marcin Gortat durissimo nelle sue dichiarazioni contro gli Wizards: il centro polacco, scambiato in estate dopo 5 anni passati con i capitolini, ci va giù pesante Marcin Gortat ha un conto aperto con i Washington Wizards. Dopo aver giocato per t anni nella capitale, totalizzando 402 gare e mettendo a referto 11.6 punti e 9.2 rimbalzi (fra i migliori 10 nella storia della franchigia), il centro polacco è stato scambiato senza troppi ...

Risultati NBA – Ennesima vittoria per i Raptors : bene anche Blazers - Nets e Wizards : In trasferta vincono Raptors, Blazers e Nets: in casa trionfano solo i Washington Wizards Nella notte italiana quattro sono stati i match della regoular season NBA ad andare in scena. Sul parquet dei palazzetti oltreoceano i Toronto Raptors mettono a segno una vittoria in trasferta, che gli permette di collezionare la 14ª vittoria stagionale. Sugli Orlando Magic, la squadra di Kawhi Leonard (autore di 18 punti) vince per soli due punti e ...

NBA – Lo spogliatoio Wizards rischia di implodere : John Wall insulta coach Brooks e viene multato : Situazione delicata all’interno dello spogliatoio Wizards: John Wall avrebbe insultato coach Brooks e poi sarebbe stato multato dalla franchigia L’inizio di stagione dei Washington Wizards non è stato dei migliori. La franchigia capitolina avrebbe dovuto, secondo le previsioni, lottare per i Playoff, ma attualmente si trova nelle zone basse della classifica ad Est, con un tabellino che segna 5 vittorie e 11 sconfitte. Senza contare la ...