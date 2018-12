Natale | basta segare gli alberi per addobbarli E chissenefrega delle tradizioni

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 dicembre 2018) Non sarebbe il caso di smetterla di festeggiare le ricorrenze uccidendo? A Pasqua gli agnelli, all’ultimo dell’anno lo zampone con le lenticchie, alla festa del Ringraziamento negli Usa il tacchino. E, perdio. Perché degli esseri viventi devono morire per arrecare a noi gioia? Che alla Resurrezione di Cristo debba corrispondere una strage di agnelli è vomitevole. Che debba portare fortuna uccidere un maiale è insensato.? Anche la corrida è una tradizione. Anche le fattorie della bile e la zuppa di pinne di squalo in Cina sono una tradizione. E così pure il foie gras in Francia. E. La storia umana mica è statica: si evolve, forse si involve, e comunque muta.Adesso arriva il. Spiegatemi il senso di andare adegli abeti per. Nessuno. Uccidere un bellissimo albero, spesso maestoso, per addobbarlo e poi farne legna ...