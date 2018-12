Napoli subito a lavoro | Ancelotti sfida Spalletti

Napoli - De Laurentiis vuole Almendra subito : Mercato sì, ma solo in prospettiva: il Napoli lavora in questo modo già da qualche anno durante la sessione invernale e ora sta stringendo i tempi per Agustin Almendra, centrocampista di qualità del ...

Napoli - concorrenza spagnola. ADL vuole Almendra subito : Mercato sì, ma solo in prospettiva: il Napoli lavora in questo modo già da qualche anno durante la sessione invernale e ora sta stringendo i tempi per Agustin Almendra, centrocampista di qualità del ...

Napoli - tutti pazzi per Meret : "Santo subito!" : Meret santo subito!". I tifosi del Napoli già stravedono per lui. Il presidente De Laurentiis lo ha sempre aspettato e considerato uno degli acquisti di gennaio dopo l'infortunio nel primo giorno di ...

Live Napoli-Spal 0-0 Rog impegna subito Gomis : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...

Napoli : il PSG vuole subito Allan : Rabiot è in scadenza di contratto a giugno e si è già accordato con il Barcellona, così il Paris Saint-Germain cerca un centrocampista sul mercato di gennaio . Secondo il Corriere dello Sport , Tuchel vuole subito il brasiliano Allan e dalla Francia sono già partiti i primi contatti con il direttore sportivo Giuntoli per cercare di accontentare l'allenatore tedesco. Il Napoli resiste,...

Subito risolto il caso del cadavere di via Napoli : La Spezia - C'è una storia fatta di droga, emarginazione e degrado dietro il ritrovamento di un cadavere avvenuto questa mattina in una casa popolare di via Napoli alla Spezia. Il caso è stato risolto ...

Live Napoli-Frosinone 1-0 : subito a segno Zielinski! : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...

[LIVE] Serie A - Atalanta - Napoli 0-1 Fabian Ruiz la sblocca subito [LIVE] : La Cronaca Live Atalanta senza Toloi e Ilicic per questa importante sfida: giocano Mancini e Rigoni . Masiello è acciaccato ma stringe i denti, a completare il reparto c'è Palomino. Hateboer e Gosens ...

Atalanta-Napoli diretta live : gol Ruiz - partenopei subito avanti! [VIDEO] : Atalanta-Napoli diretta live – Si conclude con il botto la 14^ giornata del campionato di Serie A: nel monday night si affrontano all’Atleti Azzurri d’Italia Atalanta e Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti deve rispondere alla vittoria della Juventus sulla Fiorentina per mantenere gli 8 punti di distacco. Poco turnover per l’allenatore emiliano, che rispetto alle previsioni della vigilia cambia soltanto il terzino ...

Ranieri : «Ancelotti ha subito dato la sua impronta al Napoli» : L’intervista alla Gazzetta Domani c’è il derby italo-londinese tra Chelsea e Fulham. La squadra di Sarri ospita quella di Ranieri a Stamford Bridge, un’occasione per raccogliere le parole del tecnico romano, da poco sulla panchina dei Cottagers. La Gazzetta dello Sport ha realizzato un’intervista in edicola oggi: «Per me non allenare è stato uno stress, mi sentivo un leone in gabbia. Sono nel calcio dai tempi delle ...

Allan : «Vogliamo rifarci subito dopo Napoli-Chievo» : In conferenza stampa Allan in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Stella Rossa: «Siamo un po’ rammaricati per il pareggio contro il Chievo. Speriamo ci serva di lezione per domani, dobbiamo essere più intensi e cattivi per portare i tre punti a casa contro una squadra che difende molto bene». Italia o Brasile?: «Ho sempre avuto nella testa l’idea di giocare nel mio club, non ho parlato con nessuno e ho sempre dato tutto. È ...

Il lato B di Napoli : In Arte Gibilterra debutta con 'Cornice' e fa subito discutere : Si intitola 'Cornice' il singolo d'esordio di In Arte Gibilterra, neonato progetto beat pop del cantautore romano Gian Marco Massari pubblicato dall'etichetta indipendente Limonata Dischi. Il ...

Napoli - Ancelotti contro i cori razzisti : «Sospendiamo subito le partite» : In occasione della premiazione della Panchina d'Oro, Carlo Ancelotti ha parlato da Coverciano. «L'aspetto tattico è quello più carente delle squadre straniere. A...