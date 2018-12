Napoli | ma questa difesa osate chiamarla reparto arretrato?

Napoli-Frosinone - Ghoulam : «Sono orgoglioso di questa maglia» : Al termine della sfida tra Napoli e Frosinone, il difensore azzurro Ghoulam è stato intervistato per la sua bella prestazione

Napoli - nuovo raid a scuola : 'Questa è la vera emergenza' : 'Siamo stanchi, la vera emergenza di insicurezza delle scuole è questa': questo il commento dell'assessore comunale di Napoli, Annamaria Palmieri, 'all'ennesimo furto - sottolinea una nota - all'...

Napoli - Ancelotti commosso in diretta tv : “questa squadra mi dà emozioni” : Carletto Ancelotti commosso per il suo Napoli, i tifosi partenopei saranno certamente contenti d’avere un tecnico di questo calibro e così legato al progetto ed alla piazza Un Carletto Ancelotti inedito ai microfoni di Skysport, visibilmente commosso nel parlare del suo Napoli. Il tecnico si è detto soddisfatto di quanto visto e poi ha iniziando un lungo discorso parlando della sua esperienza partenopea: “questa squadra e ...

Napoli - Ancelotti dimentica il Chievo : “mettiamo una croce su questa partita. Juve a +8? Ecco cosa dico” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto contro il Chievo, sottolineando di voler dimenticare in fretta questo passo falso In pochi si sarebbero aspettati un passo falso così clamoroso, un pareggio interno contro il Chievo è senza dubbio un risultato amarissimo per il Napoli, per di più considerando l’ultimo posto in classifica dei gialloblù. Cafaro/LaPresse Carlo Ancelotti ha provato a spiegare nel post gara ...

Napoli - ecco perché questa squadra è diventata pura filosofia kantiana : Come tutte le cose, anche le partite di pallone possono e anzi devono, in taluni casi, divenire oggetto di un'analisi che vada al di là delle semplici jastemme per il numero di gol non segnati da ...

Napoli - De Laurentiis : 'Questa sera vorrei una notte magica' : Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , parla a Sky Sport in vista della sfida con il PSG in Champions League : 'Sta uscendo un film di Virzì dal titolo 'Notti Magiche', speriamo che lo sia per noi questa sera. vorrei che i napoletani capissero che ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Turnover per preparare bene questa partita - soddisfatto da Milik e Mertens. Ecco come stanno gli infortunati” : Domani la Serie A torna in campo con l’anticipo tra Napoli ed Empoli, partita che è stata presentata da Carlo Ancelotti nella classica conferenza della vigilia. Il tecnico dei partenopei ha iniziato dal ruolo di anti-Juve: “Ci sono parecchie squadre che puntano ad avvicinarsi alla Juve. L’Inter ha fatto una serie positiva, s’è avvicinata come noi e non fa altro che aumentare la competitività del campionato. Si sta ...

Le edicole sacre a Napoli : come nasce questa usanza? Grazie ad un prete del Settecento : In realtà l’origine di questa pratica è molto più antica, e risale ai romani. Ma fu padre Rocco, un frate domenicano originario di Massalubrense, che nel Settecento regalò ai napoletani la celebre usanza di venerare le edicole sacre disseminate in città: il motivo, una necessità pratica piuttosto che spirituale.Continua a leggere

Ancelotti pazzo di Napoli : 'Questa città è un paradiso. Qui sto da dio' : ... come tuto lo sport " ha spiegato durante la presentazione preso la libreria Feltrinelli di Napoli del libro "Demoni" di Alessandro Alciato " però lo sport bisogna metterlo nel posto giusto " ha ...

Ancelotti : 'I demoni ci sono nel calcio e nella vita - a Napoli no. Questa città è un paradiso'' : Nello sport spesso c'è la tendenza a non godersi il momento, invece bisogna festeggiare per godersi il momento. Il mestiere che facciamo oggi ci diverte, la gestione di un gruppo è allo stesso tempo ...