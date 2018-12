Napoli | Hamsik | Meret bravo con la Spal

Cagliari Napoli LIVE : formazioni ufficiali e risultato in DIRETTA. Out Insigne - Mertens - Hamsik e Callejon : LE formazioni ufficiali Cagliari, 4-3-1-2, - da confermare: Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Barella, Ionita; Joao Pedro; Sau, Cerri. All. Maran Napoli, 4-4-1-1,: Ospina; Malcuit, ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Chi lo critica non capisce niente di calcio” : Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del suo assistito: “Marek sta bene non ho parlato con lui direttamente dopo la partita. Ho letto i giornali, c’è un po’ di amarezza nell’aver letto che è stato il peggiore contro il Liverpool. La sua per me è stata una buona prestazione e non si tiene conto di quella che è stata la pressione del Liverpool. Non mi sembra ...

Napoli - Hamsik : 'Fa male uscire così - ma ora alziamo la testa' : Napoli - ' Ieri abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma non è bastato. Sono andato vicino al gol a inizio gara, ma purtroppo il mio tiro è uscito di pochi centimetri, maledizione. Ci è mancata ...

Napoli - l amarezza di Hamsik Uscire così fa male : LIVERPOOL - Il risveglio del Napoli è stato ancora più malinconico, sotto il cielo grigio di Liverpool e dopo una nottata quasi insonne per tutti: dai dirigenti alla squadra. Non ci sono state ...

Napoli - Hamsik bocciato ad Anfield : il capitano ha abbandonato la truppa : Sì, certo, l'eliminazione dalla Champions non è dipesa dalla sconfitta di ieri sera. Perdere ad Anfield, ci può pure stare, non è casuale, infatti, se il Liverpool è in testa alla Premier League: la ...

Napoli - Hamsik è già al Liverpool : «Non vediamo l'ora di giocarla» : «Era importante vincere oggi. Due settimane fa abbiamo avuto un passaggio a vuoto contro il Chievo davanti al nostro stesso pubblico, quindi sono contento di aver ottenuto tre punti contro il...

Napoli - parte il tour de force. Hamsik : 'Testa al Frosinone - poi il Liverpool' : Un giorno di riposo, nonostante si sia giocato lunedì e sabato il Napoli torni in campo. Ancelotti lo ha concesso ieri alla sua squadra che da oggi in poi è attesa da un lungo tour de force che in ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Ogni anno possibile addio - poi resta sempre” : Napoli Hamsik – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del centrocampista del Napoli: “Ogni estate c’è una squadra che si interessa a Marek e due anni fa – ha detto – anche il Borussia Dortmund ha preso informazioni. C’è stato un interesse, ma le parti non sono […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Ogni anno possibile addio, poi resta ...

Hamsik rompe il tabù : primo gol del Napoli su palla inattiva : Un gol importante Il primo gol di Hamsik contro la Stella Rossa rappresenta qualcosa di importante. Ovviamente per chi l’ha realizzato, Marek era ancora a secco in questa stagione e il gol fa sempre da collante rispetto alle buone prestazioni. E poi c’è il primo gol realizzato sugli sviluppi puliti di una palla inattiva, una specie di cavallo di battaglia per noi del Napolista. Ne abbiamo scritto proprio dopo il match col Chievo, e ...

Calciomercato Napoli - retroscena De Laurentiis su Hamsik : Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente del Napoli ha parlato del centrocampista slovacco: 'Ho dei ragazzi straordinari che sono con noi da tanti anni. Tra questi c'è Marek, che non ...

Champions League - Hamsik : 'Napoli primo e imbattuto - ci crediamo' : NAPOLI - ' Siamo felici di aver fatto gioire il nostro pubblico con i tre punti. Sono anche felice per il gol ma la cosa più importante è aver vinto '. Marek Hamsik , dalle pagine del suo sito ...

Napoli-Stella Rossa : Hamsik-to-Mertens : Napoli-Stella Rossa 3 – 1 “Quando siamo assieme, ogni momento è indimenticabile” Momento partita, sponsored by: Marek Hamsik & Dries Mertens. L'articolo Napoli-Stella Rossa: Hamsik-to-Mertens sembra essere il primo su ilNapolista.

Napoli - Hamsik pronto a dare battaglia : “a Liverpool per conquistare gli ottavi” : Napoli, Marek Hamsik è proiettato già alla gara di Liverpool che sancirà il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League “A Liverpool sarà una grande partita. Faremo di tutto per superare il turno, ci crediamo. Siamo una grande squadra“. Lo scrive il capitano del Napoli, Marek Hamsik, sul suo sito ufficiale, all’indomani del successo per 3-1 sulla Stella Rossa Belgrado in Champions League che avvicina ma ...

PAGELLE / Napoli Stella Rossa - 3-1 - : i voti - Hamsik padrone del centrocampo - Champions League - - IlSussidiario.net : Le PAGELLE di Napoli Stella Rossa: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo al San Paolo nella gara di Champions League.