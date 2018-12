Napoli | a Milano senza paura ma contro l' Inter servirà di più

Natale al museo a Milano - Roma e Napoli : tutte le aperture straordinarie del 25 dicembre : Non soltanto il giorno di Natale, ma anche la Vigilia e il giorno di Capodanno: le occasioni per riempire le feste con l’arte sono tantissime, in molte città d’Italia. Dal museo Archeologico di Napoli al MUDEC di Milano, ecco i musei che resteranno aperti durante le festività.Continua a leggere

Nel video Amazon c’è il futuro del Napoli : Ancelotti consegna le maglie a Milano : Lo stadio virtuale Mentre Napoli si attarda nella polemica sui gusti gastronomici di De Laurentiis che non ama la pizza napoletana (in realtà, lo disse già quasi tre anni fa), in settimana in casa Napoli c’è stato un avvenimento a nostro avviso ben più importante. Il club ha diffuso il video di Carlo Ancelotti che consegna a tre tifosi le magliette che loro hanno acquistato su Amazon. E fin qui tutto rientra nella normalità, senza dimenticare ...

'Resto per curare i tumori a Napoli' Ascierto dice no a Roma e Milano : Resterà a Napoli l'oncologo Paolo Ascierto. Il presidente della Fondazione Melanoma - personaggio dell'anno nell'ambito del Premio Zanibelli assegnato a Roma, ricercatore di punta dell'oncologia ...

Da Napoli e Milano parte l’Instore Tour di Anastasio per l’EP La Fine Del Mondo : Dopo la vittoria di X Factor 12, arrivano le prime date dell’Instore Tour di Anastasio. “Ci vediamo giovedì e venerdì. A Napoli e a Milano”, ha scritto il rapper sulla sua pagina instagram per annunciare le due date che, si presume, saranno solamente le prime di una lunga serie. Giovedì 20 dicembre a Napoli e venerdì 21 dicembre a Milano, quindi, Anastasio incontrerà avrà modo di incontrare i suoi fan che sono già tanti nonostante il poco ...

Qualità della vita - Milano conquista il primo posto. Male Roma - ma supera Firenze. Napoli su di 13 posizioni : È Milano la città con la più alta Qualità della vita in Italia mentre Roma si piazza al 21esimo posto, tre posizioni più su rispetto all'anno scorso e sopra Firenze, e Napoli migliora scalando 13 ...

Da Milano a Napoli : i piccoli musei e le opere dimenticate da riscoprire durante le feste : Dai tesori custoditi dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano ai giochi prospettici della chiesa di Sant’Ignazio a Roma, sono tantissimi i luoghi in cui è possibile trascorrere una piccola parte delle nostre festività natalizie. Ecco alcuni musei, piccoli e grandi, da visitare in occasione del Natale.Continua a leggere

Supermercati aperti Immacolata 2018/ Milano - Roma - Napoli e Firenze : orari centri commerciali - 8 dicembre - - IlSussidiario.net : Supermercati aperti a Sant'Ambrogio e all'Immacolata 2018: ecco la lista dei negozi e dei centri commerciali a Milano, Roma e Firenze.

Le mostre da visitare a dicembre a Roma - Milano e Napoli - aspettando il Natale : Dall’arte fiamminga di Van Dyck e Rubens fino alla bellissima pala d’altare del Perugino. Gli appuntamenti di dicembre con l’arte a Roma, Milano e Napoli sono tanti: quale migliore occasione per trascorrere le feste natalizie che si avvicinano? Ecco alcune delle mostre imperdibili nelle grandi città italiane.Continua a leggere

Autostrade per l'Italia - completati lavori Galleria Boscaccio A1 Milano-Napoli : Sono stati completati i lavori della nuova Galleria Boscaccio, un' opera di 2 km che fa parte del progetto più generale di ampliamento a 3 corsie dell'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto Barberino ...

“Settimana Italia-Cina della Scienza - della Tecnologia e dell’Innovazione” : Milano - Roma - Cagliari e Napoli ospiteranno la 9ª edizione : Dall’aerospazio alla fisica, dalla biomedicina all’energia sostenibile, dai nuovi materiali fino alle tecnologie per i beni culturali: i sistemi innovativi italiani e cinesi si danno appuntamento in occasione Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione in programma dal 4 al 6 dicembre a Milano, Roma, Cagliari e Napoli. Un tour all’insegna di una capillare azione di networking e matchmaking che condurrà strartup, ...

Niguarda di Milano e Cardarelli di Napoli : incontri bilaterali - modelli ed esperienze a confronto : Eccellenze a confronto sull’asse Milano–Napoli. I camici bianchi dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli incontreranno domani i colleghi arrivati dal Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, e condivideranno con loro l’organizzazione e le best practice messe in campo per governare al meglio due tra le più grandi e complesse azienda ospedaliere della sanità italiana. L’incontro è frutto di un protocollo ...

Caterina Balivo e il suo primo romanzo - Gli uomini sono come le lavatrici - viaggio sentimentale da Napoli a Milano : Ammiratori e curiosi in attesa di un autografo e un selfie con Caterina Balivo . Pubblico in piedi alla libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo a Roma, piena per la presentazione di Gli uomini ...

No Pillon - da Milano a Napoli in migliaia in piazza contro la legge sull’affido condiviso : “Viola i diritti. Va ritirata” : Sono scese in piazza a migliaia, da Milano a Roma, passando per Genova, Venezia, Bologna, per dire “no” al Ddl Pillon. Le manifestanti hanno mostrato cartelli e organizzato flashmob travestite da streghe, invadendo letteralmente oltre 60 città italiane. Obiettivo: bloccare la riforma sull’affido condiviso promossa dal senatore leghista Simone Pillon. Ad organizzare la protesta, pacifica, il neo comitato No Pillon, ...

Da Escher a Bansky : le mostre da vedere nel mese di novembre fra Roma - Napoli e Milano : Tantissimi appuntamenti per gli appassionati d’arte nelle città di Roma, Napoli e Milano: si parte dal MUDEC che propone due nomi importanti, Paul Klee e Banksy, e si arriva al Chiostro del Bramante che invece apre un’interessante mostra tematica sul sogno. Mentre a Napoli tutti gli occhi sono puntati su Escher: ecco le più belle mostre da vedere a novembre.Continua a leggere