MotoGP : la nuova Ducati sarà presentata in Svizzera il 18 gennaio. La GP19 punta al titolo mondiale : Siamo ormai agli sgoccioli del 2018 ed è stato un anno con un po’ di rimpianti per Andrea Dovizioso e la Ducati. La Rossa, infatti, avrebbe potuto forte lottare fino alla fine con Marc Marquez nel mondiale MotoGP, vi fosse stata soprattutto nella prima parte dello stesso maggior continuità. Si impara dai propri errori, come si suol dire, ed ecco che la scuderia di Borgo Panigale è pronta per una nuova sfida. Il 18 gennaio nella città di ...

MotoGP - la Yamaha esce allo scoperto : ecco quando verrà presentata la nuova M1 : La Casa di Iwata ha reso noto il giorno in cui verranno accesi i riflettori la M1 con cui Valentino Rossi andrà a caccia del decimo titolo Tutti i big team della MotoGp stanno ufficializzando la data di presentazione delle moto 2019, svelando anche la location in cui verrà svolta la cerimonia. Alessandro La Rocca/LaPresse La Yamaha ha scelto Jakarta per l’unveiling della nuova M1 di Maverick Viñales e Valentino Rossi, fissando come ...

MotoGP - c’è la data di presentazione della nuova Honda : appuntamento il 23 gennaio a Madrid : La squadra giapponese ha deciso di presentare la moto 2019 a Madrid, niente Indonesia dunque come avvenuto negli anni scorsi La nuova stagione della Honda inizierà il prossimo 23 gennaio, data della presentazione ufficiale del team HRC che si svolgerà a Madrid. Sarà proprio in questa occasione che Jorge Lorenzo vestirà ufficialmente i colori della squadra giapponese, posando per le prime foto insieme a Marc Marquez, campione del mondo in ...

MotoGP – Test Jerez - la Honda copia la Ducati : non solo il serbatoio - nuova carena alata per Lorenzo : Non solo il serbatoio: la Honda copia alla Ducati anche le ali. carenatura alata per Jorge Lorenzo nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso la seconda ed ultima giornata di Test di MotoGp a Jerez de la Frontera. Dopo la sessione di ieri, i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista per continuare il loro lavoro sulle moto in vista della stagione 2019. Jorge Lorenzo ha attirato ...

MotoGP – Test Jerez - Marquez non si smentisce : incredibile salvataggio anche con la nuova moto [VIDEO] : Ancora un salvataggio per Marc Marquez: lo spagnolo evita una caduta con la sua nuova moto nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso l’ultima giornata di Test di motoGp del 2018: i piloti della categoria regina sono in pista a Jerez de la Frontera per l’ultima sessione prima del 2019. Tanto lavoro in sella alle loro moto e con i rispettivi team per i campioni delle due ruote, a caccia ...

MotoGP – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova - Dall’Igna non si accontenta : “Ducati non ha come obiettivo di arrivare seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...

MotoGP - Inizia la nuova avventura di Petrucci : Danilo indossa finalmente l'abbigliamento Ducati ufficiale : Danilo Petrucci indossa per la prima volta l'abbigliamento della Ducati ufficiale: a Valencia Inizia la nuova avventura del pilota ternano E' terminata la stagione 2018 di MotoGp: Marc Marquez è il ...

MotoGP - prime indiscrezioni sulla nuova Ducati : Pirro e Dall’Igna fanno sognare i tifosi ‘in rosso’ : Un prototipo della nuova Ducati è già sceso in pista con Pirro in occasione di un test svolto a Valencia qualche settimana fa, martedì si tratterà invece del primo vero passo verso il 2019 La nuova Ducati cresce bene, il percorso intrapreso dai tecnici di Borgo Panigale in vista del 2019 è quello giusto. I primi segnali offerti qualche settimana dal prototipo portato in pista da Pirro sono stati positivi, filtra cauto ottimismo dal box in ...

MotoGP – Dovizioso si proietta alla nuova stagione : “ecco il nostro obiettivo per l’anno prossimo” : Andrea Dovizioso commenta la sua stagione in Ducati in vista dell’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il sesto posto nel Gp di Malesia, Andrea Dovizoso si ...

MotoGP – Dai ‘segreti’ su Pedrosa alla nuova avventura con Lorenzo - Marquez sincero : “penso solo alla gara! Dani sembra timido - ma…” : Le parole di Marc Marquez nella conferenza stampa del Gp di Valencia: lo spagnolo della Honda pronto e motivato per l’ultima gara dell’anno E’ tutto pronto al circuito di Ricardo Tormo per l’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: il Gp della Valencia è alle porte e si prospetta tanto spettacolo in pista. Marc Marquez festeggerà davanti al pubblico spagnolo il suo settimo titolo Mondiale, mentre in casa ...

MotoGP – Altro che pole! Marquez penalizzato a Sepang : la nuova griglia di partenza del Gp della Malesia : Marc Marquez penalizzato a Sepang: ecco come cambia la griglia di partenza del Gp della Malesia Marc Marquez ha conquistato oggi, in Malesia, la sua 80ª pole position in carriera. Poco dopo i festeggiamenti per aver conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp della Malesia, lo spagnolo della Honda ha però dovuto fare i conti con una pesante penalizzazione inflittagli per aver ostacolato Andrea Iannone (VEDI QUI). Marquez ...

MotoGP - nuova operazione per Cal Crutchlow : le ultime sulle condizioni del pilota inglese : Il pilota della Honda LCR è stato sottoposto ad una nuova operazione alla caviglia per attenuarne il gonfiore Cal Crtuchlow è finito di nuovo sotto i ferri, subendo la seconda operazione nel giro di una settimana. Dopo l’intervento per ridurre la frattura alla tibia infortunata nelle libere del Gp d’Australia, l’inglese si è sottoposto ad un’altra operazione alla caviglia, con l’intento di attenuarne il ...

MotoGP – Pirro - i test sulla Gp19 e l’infortunio di Lorenzo : “ecco cosa posso dire sulla nuova moto” : Michele Pirro a Sepang pronto per aiutare la Ducati e prendere il posto di Lorenzo qualora il maiorchino non riuscisse a gareggiare al Gp della Malesia: le sensazioni del pilota italiano Tutto pronto a Sepang per il Gp della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp e ultimo round del trittico asiatico. In terra malese è tornato Jorge Lorenzo, dichiarato oggi fit dai medici del paddock, reduce da un intervento al polso ...