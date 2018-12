MotoGp – “Andavi come in bici sulla Ducati” | il botta e risposta ironico tra Jorge

sportfair

(Di domenica 23 dicembre 2018)Lorenzo su Twitter risponde ad un suo follower, l’utente lo accusa di ‘essere andatoinDucati l’anno scorso: la replica dello spagnoloLorenzo è sempre molto attivo sui social ed in particolare su Twitter. Dopo aver postato il video della sua prima vittoria in Ducati, il pilota spagnolo ha commentato: “questo è uno stile selvaggio“. Un utente però, non condividendo il pensiero del maiorchino e scherzandoci su, ha pensato bene di replicare al video con un commento. “Però andavi molto lento, sembrava andassi in“: ha scritto il follower di Lorenzo.se non bastasse ha replicato al pensiero del fan scrivendo: “lo so… Eppure ho vinto… su questa delle moto sta diventando sempre più facile… ”. Ecco lo scambio di battute traLorenzo ed il suo ...