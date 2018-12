Morto l’attore de ‘I cento passi’ e ‘Squadra antimafia’ | ucciso da una stufa a legna in

meteoweb.eu

: RT @emanuelecarioti: Addio Saracinu: è morto l'attore #GiovanniMartorana, ucciso da una stufa a legna - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: Addio Saracinu: è morto l'attore #GiovanniMartorana, ucciso da una stufa a legna - StefanoTrotta1 : RT @ilmessaggeroit: #morto #giovanni martorana, l'#attore de 'I cento passi' ucciso dalle esalazioni della stufa - nannicchio : Addio Saracinu: trovato morto l'attore Giovanni Martorana, ucciso da una stufa a legna -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Giovanni Martorana, attore palermitano di 53 anni, è stato trovatonella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso sarebbe avvenuto due giorni fa a causa delle esalazioni di unarimasta accesa mentre l’uomo dormiva. Secondo quanto riferito da alcuni amici, Giovanni avrebbe provato a raggiungere la porta di casa dopo essersi accorto di quanto stava accadendo, ma non ce l’ha fatto ed è stato rinvenuto senza vita proprio dietro la porta. Martorana era conosciuto con il soprannome “U Saracinu“. Attore di teatro, aveva lavorato anche per il cinema, lavorando per pellicole importanti come “Malena” e “Baaria“, di Giuseppe Tornatore, “La meglio gioventù” e “Ipassi” di Marco Tullio Giordana, “La matassa” con Ficarra e Picone. Martorana aveva anche preso parte ad ...