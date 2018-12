Morte Astori | rivelazione shock di mamma Anna | “quella mattina…”

Inchiesta su Morte Astori - il difensore : 'Stagno ha seguito le linee guida' - Sardiniapost.it : Il direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport di Cagliari Francesco Stagno , indagato per la morte del calciatore Davide Astori , non ha risposto all'invito a comparire della procura di Firenze '...

Morte Astori - interrogato oggi dalla Procura di Firenze uno dei due medici indagati per omicidio colposo : Il dottor Galanti si è presentato davanti ai pm per rispondere alle loro domande, al contrario di Francesco Stagno che invece è risultato assente E’ durato un’ora e mezzo l’interrogatorio del medico Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, indagato per la Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo scorso nel ritiro prima della partita ...

Morte Astori - giovedì gli interrogatori dei due medici indagati per omicidio colposo : Morte Astori: Giorgio Galanti e Francesco Stagno, indagati per omicidio colposo, verranno ascoltati giovedì dalla Procura di Firenze Sono stati convocati per giovedì 13 dicembre in Procura a Firenze i due medici, Giorgio Galanti di Firenze e Francesco Stagno di Cagliari, indagati per omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta per la Morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta il 4 marzo scorso ...

Morte Astori - interviene il sindaco di Firenze Nardella : “la famiglia merita di sapere la verità : Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato delle indagini in merito alla Morte di Davide Astori: due medici sembrano essere coinvolti “Io credo che sia la famiglia di Davide Astori che la città di Firenze meritino tutta la giustizia possibile, e meritino di conoscere la verità su questa scomparsa così tragica che ancora oggi noi piangiamo“. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine del meeting annuale ...

Morte Astori - si indaga sulle idoneità rilasciate tra il 2015 e il 2017 : Uno dei due professionisti indagati è il professor Giorgio Galanti , direttore del centro di riferimento regionale di Medicina dello sport all'ospedale fiorentino di Careggi. Giovedì dovrebbe ...

Morte Astori - accertamenti sull'idoneità : Il giocatore infatti, era arrivato in prestito alla Fiorentina nel 2015 con il certificato di idoneità già ottenuto dal centro di medicina dello sport di Cagliar i. A Roma, dove pure il difensore ...

