Morra | “Appalti senza gara a 150mila euro? Si rischia di favorire la mafia”

(Di domenica 23 dicembre 2018) "In merito all'innalzamento della soglia di valore per l'affidamento diretto dei lavori pubblici, non posso che esprimere grave preoccupazione. Preoccupazione condivisa anche dall'Anac. Questo innalzamento preoccupa tutte le realtà antimafia. Da Presidente della Commissione Antimafia mi adopererò per promuovere modifiche". Così Nicola(M5S), presidente della Commissione antimafia."Questo innalzamento - prosegue- preoccupa tutte le realtà antimafia, così come i dirigenti pubblici che hanno sviluppato grandi capacità di controllo nelle amministrazioni locali contro la corruzione e che non avranno più voce in capitolo. Questo innalzamento rivela una sottovalutazione del rischio di come queste nuove regole possanole organizzazioni mafiose, da sempre attente al mondo delle opere pubbliche. Che sia una misura per un ...