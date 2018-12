liberoquotidiano

: RT @LaStampa: Disastro Moby Prince, una nuova inchiesta per ricostruire verità e depistaggi - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Disastro Moby Prince, una nuova inchiesta per ricostruire verità e depistaggi - zazoomnews : Moby Prince aperta nuova indagine - #Prince #aperta #nuova #indagine - EnricoGallicani : RT @Adnkronos: Moby Prince, aperta nuova indagine -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Livorno, 23 dic. - (AdnKronos) - La Procura di Livorno ha aperto un nuovo fascicolo disul disastro della, il traghetto passeggeri della compagnia Navarma che la sera del 10 aprile 1991, appena partito in direzione di Olbia, entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo all