Milano | parco delle Cave | restyling da 5 milioni

Milano : oltre 5mln per interventi Parco delle Cave (2) : (AdnKronos) - Un nuovo sistema viabilistico nascerà dalla realizzazione del cosiddetto boulevard e dalla ristrutturazione e di via Garegnanino, traversa di via Bisceglie, con illuminazione, marciapiedi, castellane per gli attraversamenti pedonali, triplice filare alberato, arredi e un parcheggio con

Milano : oltre 5mln per interventi Parco delle Cave : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Due nuovi parchi, nuovi servizi sociali e per il quartiere nuovi parterre verdi, piste ciclabili, scuole, illuminazione e un grande intervento all’interno del Parco delle Cave da circa 5 milioni di euro. Sono solo alcune delle novità previste dalla convezione firmata tr

Milano - cani intossicati per droga al parco. Ciacci (Polizia locale) : “Problema esiste - presidiamo per arginare lo spaccio” : “Il problema esiste, anche se è meno allarmante di quanto si possa pensare. Solitamente sono i cani addestrati a fiutare hashish e sostanze proibite”. Lo ha detto il comandante della Polizia locale di Milano Marco Ciacci, rispondendo a una domanda sul caso dei cani intossicati nei parchi milanesi dopo aver ingerito droga. “I cani non sono attratti dalle sostane stupefacenti, comunque è un parco che pattugliamo di frequento ...

Milano - cani al parco mangiano la droga nascosta dai pusher. Veterinari : “Capita spesso”. I padroni : “Pochi controlli” : “Paco stava correndo libero nel parco, quando si è intrufolato in un cespuglio e ha mangiato qualcosa di strano. Poche ore dopo eravamo al pronto soccorso Veterinario perché il cane era sotto effetto di droghe”. A raccontarlo è Manuela, padrona di un Golden retriever di 7 anni con cui va spesso a parco Sempione, in pieno centro a Milano. Qui gli spacciatori, per evitare di essere sorpresi in possesso di stupefacenti, nascondono la droga nei ...

Milano - cani intossicati dopo aver ingerito droga al parco Sempione : “Ormai è normalità. Al nostro è successo 3 volte” : “Sta diventando la normalità. Al mio cane è successo tre volte. In due casi siamo riusciti a curarlo a casa, mentre una volta l’abbiamo portato al pronto soccorso per animali”. Al parco Sempione, a Milano, sono numerosi gli episodi d’intossicazione da parte di cani che hanno ingerito sostanze stupefacenti nascoste tra i cespugli dagli spacciatori (leggi l’articolo). “Il poliziotto dell’unità cinofila, ...

Milano - parco di Cascina Merlata si è allargato di sette ettari : Milano, 24 nov., askanews, - sette nuovi ettari di verde pubblico si aggiungono al parco di Cascina Merlata, che così completa la propria fisionomia e raggiunge quota 30 ettari. L'area compresa tra l'...

Milano - Sabato si inaugura un nuovo lotto del parco di Cascina Merlata : Il parco, con i suoi 30 ettari e i dieci chilometri di piste ciclopedonali, è oggi un luogo pienamente fruibile in cui praticare sport e trascorrere giornate all'aria aperta. Attraversato da un corso ...

Milano. Cinofili al Parco Sempione sequestrati 382 grammi di hashish : L’ultimo arresto effettuato dalla Polizia locale al Parco Sempione per spaccio è stato effettuato dopo che il giorno prima un

Milano - nasconde droga in 29 aiuole del parco Sempione : arrestato per spaccio : Aveva sottovalutato il fiuto dei cani antidroga: un 26enne è finito in manette in seguito ai controlli effettuati dalla polizia locale

Milano. Riqualificato il viale d’ingresso del Parco di Villa Litta : Verrà inaugurato sabato 17 novembre il nuovo viale d’ingresso al Parco di Villa Litta, oggetto, negli ultimi 4 mesi, di

Milano. Quartiere Adriano : avanti con i progetti per la scuola e il parco : avanti con i progetti per il Quartiere Adriano. La Giunta Sala ha approvato lo sdoppiamento degli studi di fattibilità di

Milano : inaugura parco Biblioteca degli Alberi - polmone verde sempre aperto (3) : (AdnKronos) - Il primo lotto del parco era stato inaugurato a marzo 2017: un’area verde di 7.500 metri quadrati in via de Castillia intorno alla Fondazione Riccardo Catella e all’Incubatore per l’Arte, con 3 tipologie di alberature, 44 Alberi, due campi da bocce, giochi d’acqua e un parco giochi acc

Milano : inaugura parco Biblioteca degli Alberi - polmone verde sempre aperto (2) : (AdnKronos) - "Biblioteca degli Alberi rappresenta il completamento della rigenerazione di uno dei più ampi scali ferroviari trasformati dal dopoguerra ad oggi - spiega Manfredi Catella -. Ci sono voluti molti anni dall’avvio - nel 2005 - e il lavoro di decine di migliaia di persone ed aziende, in u

Milano : inaugura parco Biblioteca degli Alberi - polmone verde sempre aperto : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - E' stato inaugurato Biblioteca degli Alberi, il nuovo parco pubblico di Milano, il terzo per dimensione nel centro città. Disegnato dallo studio Inside Outside|Petra Blaisse di Amsterdam, è stato realizzato da Coima che, a giugno 2015, è subentrata al Comune di Milano n