Milano batte Varese

Basket : Milano batte anche Varese - Venezia dilaga a Cantù : L' Armani Milano fa undici su undici nel campionato di Basket. Al Forum, la Openjob Varese vende cara la pelle, anche +7 nell'ultimo quarto, ma non basta: inutili i 16 punti di Avramovic e i 10 di ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : colpaccio di Milano che batte la capolista Valpusteria - vittorie esterne di Cortina e Ritten su Vipiteno e Gherdeina : Serata di Alps League 2019 ricca di colpi di scena, su tutti la vittoria casalinga di Milano, che, in piena crisi, all’Agorà supera la capolista Valpusteria (seconda sconfitta di tutta la competizione) per 3-2. vittorie esterne di Cortina, all’overtime in casa di Vipiteno 3-2, e Ritten, sul campo di Gherdeina con un secco 4-0. Partiamo dal clamoroso successo dei meneghini, i quali tra lo stupore di tutti, arrestano la corsa del ...

Milano. Piano integrato per combattere la segregazione scolastica : Dal ridisegno dei bacini di utenza all’integrazione dell’offerta formativa, dal rinnovo degli spazi dell’apprendimento al dimensionamento, dal sostegno a progetti

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Panathinaikos 86-83 ad Atene : Panathinaikos-Olimpia Milano, la cronaca Le squadre faticano ad entrare in partita, pagando in termini di energia il back to back in appena 48 ore . Milano all'inizio è solo Micov, che con due ...

A Milano c’è chi si batte per non perdere la casa : “Stanno riqualificando il quartiere mandando via chi ci abita da decenni”. Sono le parole di chi vive intorno a via Sarpi. E che lotta per non essere costretta dalla speculazione a trasferirsi altrove. Leggi

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Trento batte Modena! Campioni del Mondo a -1 da Perugia - vincono Milano e Monza : Spettacolare pomeriggio per la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile sceso in campo per una vibrante dodicesima giornata (la penultima del girone di andata che si concluderà domenica prossima, consegnandoci anche il tabellone della Coppa Italia). I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Trento e Modena, la risposta arrivata dal Monte Bondone è chiara: i Campioni del Mondo possono seriamente lottare per ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : il Fenerbahce batte Milano con due triple decisive di Guduric - ma Milano regge molto a lungo coi 31 di James : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano esce sconfitta, ma non travolta, dall’Ulker Sports Arena di Istanbul. Il Fenerbahce prevale per 92-85, ma è soltanto nel finale che costringe la squadra ospite a deporre le armi, per merito di 12 punti di Guduric nell’ultimo quarto, tra cui le due triple che hanno messo in cassaforte la partita. Per la squadra di Zelimir Obradovic c’è l’undicesima vittoria su dodici partite, per ...

Milano. Strumenti all’avanguardia per combattere il crimine : “Nel 2019 pubblicheremo un bando regionale per la fornitura di nuovi dispositivi alla Polizia Locale e stiamo valutando anche la

Scuola Primaria di Milano in campo per combattere gli stereotipi di genere : È stato presentato all’Acquario civico di Milano “Be.st – Beyond Stereotype”, la prima sperimentazione in una Scuola Primaria di Milano

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte 93-90 il Baskonia - sesta vittoria europea per l'AX : Milano-Baskonia 93-90, la cronaca del match Partita in grande equilibrio nel primo periodo, dove gli attacchi dominano le difese, come si vede dal punteggio altissimo , 27-26 al 10' , . James è l'...

Milano - arrestato un "lupo solitario" dell'Isis | E' un 22enne egiziano : "Sono pronto a combattere" : L'accusa ipotizzata nei confronti del ragazzo è di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo. "Sono pronto a combattere e a fare laguerra", diceva.

