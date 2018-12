Milan - situazione complicata sul fronte allenatori : a breve l’ufficialità di… un esonero : L’allenatore della Primavera del Milan è stato esonerato dopo la sconfitta subita dai rossoneri nel match contro l’Udinese situazione davvero complicata in casa Milan per quanto riguarda gli allenatori. Se Gattuso infatti è appeso ad un filo sottilissimo dopo il ko interno con la Fiorentina, per Alessandro Lupi non c’è più niente da fare. Il tecnico della Primavera rossonera infatti è stato esonerato dopo la sconfitta ...

Bologna-Milan - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni meteo : la situazione : La copiosa nevicata di ieri aveva messo in allarme in vista del match di questa sera, ma oggi è spuntato il sole a Bologna dunque la partita con il Milan non è a rischio Bologna-Milan si giocherà regolarmente, sul capoluogo emiliano è spuntato oggi il sole che ha sciolto in parte la neve caduta nella giornata di ieri. Un’ottima notizia per le due squadre, decise a scendere sul terreno di gioco con l’obiettivo di prendersi tre ...

Bologna-Milan - nevicata copiosa sulla città emiliana : la situazione meteo in vista della gara : Bologna-Milan si giocherà domani sera allo stadio Dall’Ara, le condizioni meteorologiche non saranno delle migliori per un evento calcistico Domani sera allo stadio Dall’Ara andrà in scena Bologna-Milan, gara che chiuderà la giornata di campionato in Serie A. sulla città emiliana si è abbattuta in queste ore un’ondata di freddo con temperature attorno allo zero e violente nevicate che hanno imbiancato le strade, circa 10 ...

Milan - senti Fabregas : “È una situazione difficile. Non è quello che voglio” : Fabregas Milan – Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, obiettivo di calciomercato del Milan per il mercato di gennaio, ha vuotato il sacco e parlato del suo futuro dopo l’ultima partita di Europa League disputata dal club londinese. E le sue parole di fatto non sembrano smentire affatto lo scenario trapelato fino a questo momento sulla […] L'articolo Milan, senti Fabregas: “È una situazione difficile. Non è quello ...

Milan attento - la Roma incontra l'agente di Kouamé : la situazione : A riportarlo sono i colleghi di Sky Sport . Un interesse concreto quello del club giallorosso, magari più per giugno. Per Kouamé , però, la concorrenza è abbastanza forte sia in Serie A che all'...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano e la situazione di classifica. La strada per i quarti di finale è ancora lunga. : Pur con le ultime tre sconfitte contro Barcellona, Zalgiris Kaunas e Gran Canaria, oggi la classifica di Milano in Eurolega è all’incirca quella che ci si attendeva alla vigilia. Sei vittorie e cinque sconfitte valgono attualmente all’A|X Armani Exchange il sesto posto assieme all’Olympiacos e al già citato Barça. Bisogna dire che la campagna europea milanese è partita molto bene, con le uniche due sconfitte giunte a Milano ...

Europa League - la situazione del girone del Milan dopo la 5ª giornata : risultati e classifica : Real Betis e Milan vincono le rispettive sfide e mantengono le prime due posizioni, gli spagnoli sono già qualificati mentre i rossoneri devono attendere lo scontro diretto con l’Olympiacos Fattore campo rispettato nella quinta giornata del Gruppo F di Europa League, Milan e Real Betis vincono le rispettive sfide e mantengono le prime due posizioni del girone. Gli spagnoli però hanno già la certezza del passaggio del turno, cosa che ...

Calciomercato Milan - incontro con gli agenti di De Paul : la situazione : Calciomercato Milan, Rodrigo De Paul è uno dei calciatori sul taccuino di Leonardo, programmato un incontro con gli agenti Calciomercato Milan, in casa rossonera pullulano le notizie in vista della sessione di mercato di gennaio. Non potrebbe essere altrimenti dati i tanti infortuni che hanno colpito la rosa di Gattuso, Leonardo sa di dover agire, anche se con oculatezza viste le sanzioni Uefa che incombono. Nelle ultime ore è rispuntata ...

Lazio-Milan non è a rischio : la situazione in vista della giornata di Serie A : La partita Lazio-Milan valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A non è a rischio e si giocherà regolarmente. Dopo la pausa per le Nazionali che ha visto la squadra di Roberto Mancini impegnata prima con il Portogallo per la Nations League e poi con gli Usa in amichevole (pareggio e vittoria per gli azzurri), si torna in campo per il massimo campionato italiano, in particolar modo partite molto importanti valide per le zone ...

Sassuolo - Sensi al Milan? Il presidente Squinzi fa il punto della situazione : Stefano Sensi è stato accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore, il calciatore potrebbe lasciare il Sassuolo già a gennaio Il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi, interessa al Milan per mettere una pezza ai tanti infortuni di inizio stagione. Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di tale ipotesi di trasferimento, ma adesso è intervenuto il patron del Sassuolo Squinzi a chiarire le volontà del club neroverde. Ecco ...

Lazio-Milan - il punto della situazione sugli infortunati : Il campionato sta finalmente per tornare e domenica alle 18.00, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena il “big match” della tredicesima giornata, che vede scontrarsi Lazio e Milan in uno scontro diretto che vale il momentaneo quarto posto, in una partita all’insegna degli infortuni.Qui LazioI bianco celesti, reduci dal pareggio in trasferta con il Sassuolo, arrivano alla sfida con l’incognita centrocampo: Lucas ...

Calciomercato Milan - Ibra ha detto sì ma l’affare è bloccato : la situazione : Il Milan passa all’attacco. La trattativa con Zlatan Ibrahimovic, di cui si parla ormai da tantissimo tempo, sembra aver raggiunto il capolinea, almeno per quello che riguarda strettamente l’accordo tra il club rossonero e il calciatore. La Gazzetta dello Sport ha annunciato che l’attaccante svedese ha detto sì al Milan con tanta voglia di cimentarsi in una nuova sfida europea e di trovare nuovi stimoli dopo ...

Milan-Ibrahimovic : la situazione dopo l'incontro con Raiola : Secondo Sky Sport, nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra Mino Raiola e il Milan, in cui si è fatto il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic . Al momento la trattativa non è in una fase calda, in ...

Milan - il fondo Elliott cerca un socio di minoranza : la situazione : Paul Singer ed il fondo Elliott, sono alla ricerca di un socio di minoranza per il Milan: dato mandato ad Unicredit, due profili al vaglio Il fondo Elliott è alla ricerca di un socio di minoranza per il Milan. E’ questa la notizia rilanciata da Milano Finanza in merito al club rossonero. Paul Singer avrebbe infatti dato mandato a Unicredit di cercare un nuovo socio e due profili (segretissimi) sarebbero già al vaglio. Elliott sarebbe ...