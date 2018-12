Milan | quando arrivi a rimpiangere Montolivo la crisi diventa farsa

Milan - Higuain da record - negativo - : mai così a secco da quando è in Italia : Per lui - come evidenzia Stefano Cantalupi nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi - si tratta di un record negativo da quando è in Italia: con Napoli e Juve non aveva mai digiunato ...

Milan - Conti pronto al rientro : ecco quando potrebbe esordire : È sempre più vicino il ritorno in campo di Andrea Conti, il terzino del Milan costretto ad un lunghissimo stop per un terribile doppio infortunio che ha minato – addirittura – la carriera del giocatore. Dopo la riabilitazione e la preparazione atletica, Conti è tornato a disposizione di Gattuso, il quale starebbe aspettando il momento giusto per farlo esordire. L’ex Atalanta, naturalmente, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Ad ogni ...

Milan - per Higuain peggiore inizio da quando gioca in Serie A : l’alternativa arriva già a gennaio? : Se il Milan si trova al quarto posto in campionato, di sicuro il merito non è di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, infatti, non va in gol da quasi due mesi quando a “San Siro” i rossoneri sconfissero in rimonta la Sampdoria per 3-2. In campionato è fermo a quota 5 reti, mentre in Europa League ne ha segnate una al Dudelange e una all’Olympiakos. La risalita dei rossoneri ha molto di Gattuso che, nonostante ...

Milan-Sampdoria - Coppa Italia 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Sarà davvero una bella sfida quella che attende agli ottavi di finale di Coppa Italia 2019: a gennaio spazio a Milan e Sampdoria. I doriani sono stati abili a rimontare nei sedicesimi la Spal al termine di un match molto sofferto e vinto allo scadere con la rete di Kownacki che è valsa il 2-1. Andiamo a scoprire il programma e la Data della sfida. Ottavi di finale Coppa Italia 2018-2019 DOMENICA 13 GENNAIO (salvo anticipo o ...

Milan - sentenza Uefa vicina : ecco quando potrebbe essere : Entro questo fine settimana, il Milan potrebbe conoscere a quale sanzione andrà incontro per avere violato i parametri del fair play finanziario nel triennio 2014-2017. La notizia è stata pubblicata sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Rosea sottolinea come la sentenza Uefa potrà slittare, al massimo, all’inizio della prossima settimana. Dopo aver ricevuto la sanzione, la proprietà rossonera e la Uefa si troveranno ...

Milan - Borini : 'Quando entro ribaltiamo la partita. Sul rigore dato col VAR...' : L'attaccante del Milan Fabio Borini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Parma: 'Speriamo non sia un caso che quando entro ribaltiamo la partita. Il risultato è dalla nostra parte. Io ho portato energia alla squadra che sembrava, dopo aver subito ...

Milan - le rivelazioni dell’ex Galliani : “Sarri e Giampaolo nella mia lista quando ero in rossonero” : Durante la trasmissione di Radio CRC, è intervenuto Adriano Galliani, ex dirigente del Milan ora al Monza di Berlusconi. L’ex ad rossonero ha parlato di alcuni retroscena chiamando in causa personaggi che ora si stanno facendo strada nel mondo del calcio: “Provato a portare Sarri al Milan? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere (ride […] L'articolo Milan, le rivelazioni dell’ex Galliani: “Sarri e Giampaolo nella ...

Milan - Caldara : “Ecco quando tornerò in campo” : A margine della Festa dello sport alla Luiss di Roma in cui figurava nelle vesti di Top Athlete, il difensore del Milan Mattia Caldara ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, che lo stanno tenendo lontano dal campo. Caldara ha commentato la gara di ieri, pareggiata dal Milan contro la Lazio: “Ieri ho sofferto per tutta la partita, è stato un peccato prendere gol all’ultimo minuto: così fa sempre male. Ma ho visto la ...

Milan - le rivelazioni dell’ex Galliani : “Ecco chi provai a prendere quando ero in rossonero” : Durante la trasmissione di Radio CRC, è intervenuto Adriano Galliani, ex dirigente del Milan ora al Monza di Berlusconi. L’ex ad rossonero ha parlato di alcuni retroscena chiamando in causa personaggi che ora si stanno facendo strada nel mondo del calcio: “Provato a portare Sarri al Milan? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere (ride […] L'articolo Milan, le rivelazioni dell’ex Galliani: “Ecco chi provai a ...

Ibrahimovic - 'Io sono il calcio'/ 'Milan? Non dico di no. Dov'era Dio quando è morto mio fratello?' - IlSussidiario.net : Zlatan Ibrahimovic' torna nelle librerie edito da Rizzoli con 'Io sono il calcio'. Un titolo sobrio come lo è il personaggio che racconta.

Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Venerdì 23 novembre (ore 21.00) si giocherà Barcellona-Olimpia Milano, match valido per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Al Palau Blaugrana andrà in scena una partita pirotecnica e particolarmente accesa, i Campioni d’Italia sfideranno una delle grandi corazzate della massima competizione continentale e sperano di centrare il colpaccio: i ragazzi di Pianigiani si stanno ben comportando in Eurolega e inseguono la ...

NBA – Gallinari a tutto tondo : “ritornerò a Milano - ecco quando! Nazionale? Se mi vogliono…” : Danilo Gallinari fa sognare i fan dell’Olimpia Milano annunciando il suo ritorno nei prossimi anni: il lungo azzurro ritorna a parlare anche della possibile convocazione in Nazionale Inizio di stagione da urlo per Danilo Gallinari che sta trascinando i Cllipers ai vertici dell’Ovest, nonostante gli addii degli ultimi anni di giocatori del calibro di Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan. Il lungo azzurro sta mantenendo in ...

Milan - i problemi al cuore di Strinic sono superati : ecco quando tornerà il terzino croato : Il legame di Ivan Strinic con il Milan risale alla scorsa stagione quando, in scadenza di contratto con la Sampdoria, il laterale croato ha deciso di accordarsi con i rossoneri. Da lì inizia un saliscendi continuo, che lo ha visto passare dalle stelle alle stalle, e viceversa, in più occasioni. Per lui non è stato semplice concludere il campionato in blucerchiato, perché da quel momento praticamente non ha più visto il campo e il Mondiale ...