Milan-Fiorentina | pagelle e video gol 17a Serie A 2018 2019

Milan - tifosi furiosi dopo il ko con la Fiorentina : Salvini durissimo sui social : “ma come si fa…” : Il vicepremier ha commentato con un tweet polemico la sconfitta subita dal Milan contro la Fiorentina a San Siro “Altra sconfitta del Milan, taccio che è meglio…Ma come si fa??“. Lo scrive il vicepremier e tifoso rossonero Matteo Salvini su Twitter dopo il k.o. della squadra di Gattuso a San Siro contro la Fiorentina. Una sconfitta amarissima per i rossoneri, che proseguono nel proprio periodo negativo, reso ancora più ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter finisce 1-1 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa mette nei guai Gattuso : MILANO - La sconfitta in casa con la Fiorentina, per quanto immeritata nella sostanza e figlia di un'emergenza costante con pochi paragoni nella storia del campionato, spinge indietro il Milan nella ...

Milan-Fiorentina - Gattuso : 'Momento complicato - niente scuse. Higuain? Finché è qui va aiutato' : Milan: è crisi. È un momento molto difficile per i rossoneri, che in Serie A non vincono dal 2 dicembre contro il Parma, unica vittoria nelle ultime cinque giornate, ndr,: all'eliminazione dall'Europa ...

Milan-Fiorentina 0-1 - Chiesa gela San Siro : Vittoria dei viola per 1-0 con gol firmato da Federico Chiesa. Fiorentini di nuovo in corsa per l'Europa

Serie A : Milan-Fiorentina 0-1 : HIGUAIN 5 " Ce l'ha col mondo, forse anche con sé stesso. Sbuffa come un mantice, schiuma rabbia come uno a cui hanno bucato le quattro gomme, impreca per i palloni che non arrivano e per quelli che ...

Serie A : il Napoli stende la Spal con Albiol - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Successo prezioso per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Basta una rete anche alla Fiorentina per beffare il Milan a San Siro: a regalare i tre punti a Pioli è Chiesa, ...

Milan - sprofondo senza fine : a San Siro la Fiorentina passa 1-0. Il Napoli sale a -5 dalla Juventus : Prima la disfatta di Atene con l'Olympiacos, poi lo zero, di gioco, idee, col, fantasia, divertimento, di Bologna, infine la sconfitta interna di oggi a San Siro con la Fiorentina. senza contare lo 0-...

Serie A - Milan ko amaro con la Fiorentina. Il Napoli vince 1-0 : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo vinto per 3-1 dalla Lazio di Inzaghi sul Cagliari di Maran, la 17esima giornata di Serie A è proseguita con altre sei sfide alle ore 15 con Milan e Napoli impegnate ...