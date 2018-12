Migranti | Papa | ' Porte Chiesa aperte' Salvini | no a sbarco Sea Watch

ll Papa tuona ancora sui Migranti : "Quanta paura e pregiudizio!" : Il pontefice argentino è ormai solito rimproverare quella parte di politica che, secondo la sua visione, tende a ideologizzare il fenomeno. Questa volta Francesco ha usato, per così dire, lo scambio ...

Papa : Migranti vittime giochi di potere : 11.30 Nel suo discorso alla Curia romana, il Papa ha toccato i punti dolenti della società odierna. migranti: quanti di loro, esclama Francesco, "incontrano la morte o sopravvivono ma trovano le porte chiuse e i loro fratelli impegnati nelle conquiste politiche e di potere", dice. La "nuova epoca di martiri", vittime di "nuovi e vecchi circoli di odio e ostilità".E la pedofilia:"Peccati e crimini dei consacrati deformano il volto della ...

Migranti - Papa : "Politici insostenibili" : 14.15 "Non sono sostenibili i discorsi dei politici che tendono ad accusare i Migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza". Lo scrive Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che si celebra il prossimo primo gennaio. "Viviamo in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell'altro, si manifesta anche a livello politico con atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione la ...

Papa Francesco : “Basta accusare i Migranti e privare i poveri di speranza” : Papa Francesco nel suo discorso per la Giornata della Pace ha duramente attaccato quei politici che "tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza". I "nazionalismi mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno".Continua a leggere

Il Papa dalla parte dei Migranti "La politica li accusa di tutto" : Papa Francesco non usa giri di parole e manda un messaggio chiaro alla politica che, a suo dire, negli ultimi tempi ha messo sempre di più i migranti nel mirino. Nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, il Papa afferma: "Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza". Poi il Pontefice parla sempre dei conflitti che accompagnano la storia dell'uomo: ...

Papa Francesco : “Insostenibile accusare i Migranti di tutti i mali. Corruzione e xenofobia sono vergogna politica” : Una denuncia dei “vizi della politica“, che sono la “vergogna della vita pubblica” e includono i messaggi di razzismo e xenofobia, la Corruzione, il disinteresse per la tutela delle risorse e della Terra e la salvaguardia degli interessi di alcuni “privilegiati” che condanna i giovani a “restare ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per il futuro”. sono questi i ...

