Messico,27enne morta: Italia segue caso

L'Ambasciata d'a Città del, in coordinamento con la Farnesina,da vicino ildi Anna Ruzzenenti, ladi Verona trovataa Playa del Carmen. Le cause della sua morte sono ancora un mistero e saranno accertate solo dopo l'autopsia. Solo in seguito le autorità messicane daranno il nulla osta per il rimpaterio della salma. La,forse deceduta per un malore o per un incidente,lavorava per una scuola di immersione ed era partita lo scorso 13 dicembre per una vacanza.(Di domenica 23 dicembre 2018)