Messi o Cristiano Ronaldo? Klopp | ' Ho solo un selfie nel mio smartphone | è con Messi'

Leo Messi ha ricevuto la Scarpa d’Oro 2018 - quinti sigillo in carriera : superato Cristiano Ronaldo : Leo Messi ha conquistato la Scarpa d’Oro 2018, il prestigioso riconoscimento riservato al miglior goleador dei campionati europei. La Pulce è andato a segno per ben 34 volte nella Liga (totale di 68 punti) e ha così conquistato il premio per la quinta volta in carriera, staccando così Cristiano Ronaldo che è fermo a quota quattro. Dopo il quinto posto nella classifica del Pallone d’Oro, l’argentino è riuscito a portare a casa ...

Leo Messi Scarpa d’Oro 2018 : la ‘Pulce’ stacca Cristiano Ronaldo e festeggia il 5 trofeo [GALLERY] : Leo Messi vince la Scarpa d’Oro grazie ai 34 gol segnati nella scorsa Liga: l’attaccante del Barcellona stacca Cristiano Ronaldo fermo a 4 trofei Quest’oggi Leo Messi ha ricevuto la sua 5ª Scarpa d’Oro della carriera, vinta grazie ai 34 gol siglati nella passata stagione nel Barcellona Campione di Spagna. La ‘Pulce’ ha ricevuto il premio presso il centro oncologico infantile San Joan De Deu, sostenuto anche dalla Fondazione Leo Messi. ...

Cristiano Ronaldo : "Messi - vieni in Serie A"/ "Ho trovato una famiglia - la Juventus". E su Dio e matrimonio... - : Cristiano Ronaldo: "Messi, vieni in Serie A". CR7 lancia la sfida alla Pulce e parla della Juventus: "Ho trovato una famiglia". E su Dio e matrimonio...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Meritavo il Pallone d’Oro. Ho una cosa da dire a Messi” : Juventus Cristiano Ronaldo – Dopo i primi mesi passati in Italia, sono finalmente arrivate le prime parole di un dei giocatori più forti della storia del calcio: Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese si è raccontato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport analizzando tutto, dal passaggio alla Juventus, all’avventura finita al Real Madrid, fino alla […] L'articolo Juventus, Cristiano Ronaldo: “Meritavo il Pallone ...

Cristiano Ronaldo : "La Juve come una famiglia. Messi venga in Italia" : E sul Pallone d'Oro , assegnato al suo ex compagno di squadra Modric, Cristiano ha detto: 'Io penso di meritarlo tutti gli anni, lavoro per quello, però se non vinco non è la fine del mondo. Rispetto ...

Cristiano Ronaldo si confessa : “La Juve è una famiglia. A Messi dico…” : In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo ha parlato della nuova esperienza alla Juve, di mercato e del suo rivale numero uno: Lionel Messi. L’asso portoghese è stato conquistato dall’ambiente bianconero, che paragone a quello del Real: “Questo è il miglior gruppo in cui abbia giocato. Qui siamo una squadra, altrove qualcuno si sente più grande degli altri invece qui sono tutti sulla ...

Cristiano Ronaldo : 'Juventus meglio del Real Madrid - ma Champions non sia ossessione. A Messi dico di venire in Italia' : Sono passati già cinque mesi da quel famoso 10 luglio, ma Cristiano Ronaldo sembra essere arrivato alla Juventus da una vita. Lo dimostrano i numeri, quei 10 gol e sei assist con cui ha sempre portato ...

Cristiano Ronaldo chiama Messi in Italia : “gli manco! Io il migliore in ogni campionato - lui no : Leo accetta la sfida” : Cristiano Ronaldo lancia la sfida a Leo Messi: il fuoriclasse della Juventus chiama la ‘Pulce’ in Italia e lo invita a misurarsi con una nuova realtà Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, i due campioni più dominanti nella storia del calcio. Hanno monopolizzato la Liga, la Champions League e anche la corsa per il Pallone d’Oro nell’ultimo decennio. Sono i due termini di paragone per definire il talento, il primo o il ...

Cristiano Ronaldo : 'Messi - vieni in Italia' : In che cosa la Juve è diversa dal resto del mondo? ' Sotto diversi aspetti. Anche nella maniera in cui mi sono sentito trattato. Piccoli dettagli fanno una grande differenza. Io preferisco ...

Pallone d’oro 2018 – Modric risponde alle critiche - la frecciata è per Messi e Cristiano Ronaldo : Luka Modric risponde alle critiche con una velata frecciatina ai suoi rivali per il premio Pallone d’oro: le parole del croato sono sincere e dirette Si è tenuta due giorni fa in Francia la premiazione per il Pallone d’oro 2018, assegnato a Luka Modric. Il calciatore croato ha sbaragliato la concorrenza, interrompendo il dualismo Ronaldo-Messi, durato ben 10 anni. Tantissimi i complimenti ricevuti da Modric, ma questa ...

Anche Messi e Cristiano Ronaldo al Bernabeu per la Libertadores : Roma, 4 dic., askanews, - Cristiano Ronaldo e Lionel Messi assisteranno, domenica sera, alla finale di ritorno della Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors in programma al Santiago Bernabeu.

Coppa Libertadores : Cristiano Ronaldo e Messi a Madrid per la finale : TORINO - Due ospiti d'eccezione al Bernabeu in occasione della finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors , eccezionalmente ospitata da Madrid: Cristiano Ronaldo e Leo ...

Calcio - Modric vince l’edizione 2018 del Pallone d’Oro e rompe il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo : Dopo dieci lunghi anni, il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo è stato abbattuto: a vincere l’edizione 2018 del Pallone d’Oro è il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale croata Luka Modric. Era dal 2007, anno della vittoria di Kakà, che un giocatore al di fuori di Messi e CR7 non vinceva il prestigioso premio di France Football. Un Pallone d’Oro meritato soprattutto per le sue prestazioni nel corso del Mondiale di Russia, che hanno ...

Luka Modric lanciato verso il Pallone d’Oro : stasera si spezza il dominio Cristiano Ronaldo-Messi? Il croato è favorito : Luka Modric sembra essere lanciato verso la conquista del Pallone d’Oro 2018, stasera (ore 20.45) si svolgerà la cerimonia di premiazione e le indiscrezioni della vigilia danno per certo il successo del centrocampista croato. Il Professore dovrebbe avere sbaragliato la concorrenza, la maggioranza dei giornalisti sembra avergli accordato la preferenza grazie a una stagione davvero stellare: vittoria della Champions League con il Real Madrid ...